CONTEXTE MOYEN TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 28,55 €, puis 23,85 €. Le franchissement de 61,70 € remettrait en cause la suite de la baisse.
PREVISION COURT TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le MACD est négatif, il confirme cette tendance. La reprise est une consolidation qui va buter sur 30,80 € prochainement. Le prochain objectif est à 26,65 €, puis 23,85 €. Le franchissement de 34,50 € remettrait en cause la suite de la baisse.
|Dernier cours :
|29.5
|Support :
|26.65 / 23.85
|Resistance :
|30.8 / 34.5
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|negative
EQUASENS : La tendance de fond est clairement orientée à la baisse
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