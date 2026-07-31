Equasens (EQS) - CA T2 / Les revenus récurrents montent en puissance - Achat - Obj : 63,7 € +85%

Secteur : Éditeur de logiciels
Marché : Euronext A
Capitalisation : 595 M€
Cours : 39,2 €
Objectif de cours : 63,7 €
Potentiel : +85%
Opinion : Achat
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Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 31/07/2026 à 10:17:43.
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