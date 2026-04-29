Equasens-CA en hausse de 7,7% au T1

Equasens SA EQSE.PA :
* CA TRIMESTRIEL DE 61,4 MLNS EUR (+7,7% EN PUBLIÉ)
Texte original nGNE3t2Z0F Pour plus de détails, cliquez sur EQSE.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône), l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, ... Lire la suite
Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a annoncé mercredi que son premier camion Semi avait commencé à sortir d'une ... Lire la suite
Au programme ce matin : Airbus, Amundi, Pernod Ricard, Sopra Steria, Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite
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