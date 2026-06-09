Equans (Bouygues) annonce l’acquisition d’ASTI Pte Ltd à Singapour

information fournie par Reuters • 09/06/2026 à 08:20

Equans :

* ANNONCE L’ACQUISITION D’ASTI PTE LTD À SINGAPOUR, POUR LE COMPTE DE LA BUSINESS UNIT EQUANS PROCESS SOLUTIONS

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(Rédaction de Gdansk)