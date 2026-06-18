EQT rachète Exolaunch, partenaire berlinois de SpaceX spécialisé dans le lancement de satellites

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anousha Sakoui

Le fonds de capital-investissement EQT acquiert la société spatiale berlinoise Exolaunch, qui aide les entreprises du secteur des satellites à se lancer en orbite en s'associant à des opérateurs de fusées tels que SpaceX d'Elon Musk .

Cette opération, annoncée jeudi par les deux sociétés, témoigne du vif intérêt des investisseurs pour le secteur spatial et marque le premier investissement en capital-investissement de ce fonds coté à Stockholm dans ce domaine. Il entend développer les activités de la société à l’échelle mondiale et investir dans le développement de nouvelles technologies de lancement et de déploiement de satellites.

Exolaunch est issue du département de technologie spatiale de l’Université technique de Berlin en 2013, après avoir été fondée par le professeur associé Dmitriy Sternharz.

“Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour s’engager dans l’économie spatiale”, a déclaré Robert Sproles, directeur général d’Exolaunch, lors d’une interview. “La croissance est telle qu’il s’agit véritablement d’une convergence entre la technologie, la demande, l’utilisation des produits finaux et les financements, qui se rejoignent pour rendre ces opportunités possibles.”

Cet investissement est réalisé par le fonds de capital-investissement phare d’EQT, qui investit des montants compris entre 300 millions et 1,5 milliard d’euros (soit entre 348 millions et 1,74 milliard de dollars). L’acquisition d’Exolaunch se situait dans la fourchette basse, a indiqué une source proche du dossier, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.

“C’est un moment fantastique pour investir dans cette entreprise, tant du point de vue du marché que de celui de son stade de développement”, a déclaré Nils Ketter, associé et responsable des technologies industrielles au sein de l’équipe de conseil d’EQT Private Equity, ajoutant qu’ils suivaient l’entreprise de près depuis l’année dernière. “C’est en quelque sorte un joyau méconnu de l’industrie allemande.”

Exolaunch a déployé plus de 790 satellites au cours de 47 missions pour le compte de plus de 200 clients commerciaux et gouvernementaux d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.

Elle entretient une relation stratégique avec SpaceX depuis 2020, ayant participé à toutes les missions de partage de charge Falcon 9 Transporter et Bandwagon depuis le lancement de ces programmes.

La société allemande a récemment commencé à se procurer ses propres lancements dédiés, les premières missions Falcon 9 obtenues auprès de SpaceX, Exo-1 et Exo-2, étant prévues pour 2027 et 2028.

(1 dollar = 0,8629 euro)