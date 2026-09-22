EQT prévoit une hausse de la production de gaz naturel aux États-Unis en 2026 malgré une baisse des dépenses, selon son directeur général

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* Selon EQT, le programme de fermeture de puits allège la structure des coûts d’un peu plus de 200 millions de dollars par an

* Le projet de gazoduc reliant la Pennsylvanie à l'Ohio vise à répondre à la demande en gaz des Appalaches

* Les extensions du réseau Mountain Valley permettraient d’augmenter la capacité en Virginie en 2028 et en Caroline du Nord en 2026

* EQT a signé un contrat d'approvisionnement en GNL d'une durée de 10 ans avec la société publique lituanienne Ignitis

par Scott DiSavino

EQT EQT.N , le deuxième plus grand producteur américain de gaz naturel, prévoit d’extraire davantage de gaz en 2026 tout en dépensant moins d’argent que l’année dernière pour répondre à la demande mondiale croissante, a déclaré mardi à Reuters son directeur général, Toby Rice.

Il a précisé que cette production record serait atteinte malgré la réduction de la production ces derniers mois par EQT et d’autres acteurs dans les bassins schisteux de Marcellus et d’Utica, en Pennsylvanie, dans l’Ohio et en Virginie-Occidentale. Les producteurs attendent que les prix du gaz remontent dans la région.

“Nous avons mis en place un programme de réduction de la production. Lorsque les prix sont bas, nous vendons moins. Lorsque les prix remontent, nous vendons davantage”, a expliqué Rice.

“Le fait de disposer d’une activité capable d’ajuster la production en fonction des besoins du marché… est l’une des raisons pour lesquelles nous avons pu dépasser nos prévisions en matière de prix”, a ajouté Rice.

Il a précisé qu’EQT avait tiré un bénéfice d’un peu plus de 200 millions de dollars par an grâce à sa capacité à vendre moins de gaz lorsque les prix sont bas et davantage lorsque les prix sont élevés.

Dans ses résultats du deuxième trimestre publiés en juillet, EQT EQT.N a revu à la baisse ses prévisions de dépenses d’investissement de maintenance pour 2026 de 25 millions de dollars, les ramenant à une fourchette comprise entre 2,040 milliards et 2,190 milliards de dollars. La société a revu à la hausse ses prévisions de production pour l’année de 0,25 milliard de pieds cubes équivalents de gaz par jour (bcfed), pour atteindre une moyenne comprise entre 6,5 et 6,7 bcfed.

Ce chiffre est à comparer aux dépenses d’environ 2,324 milliards de dollars prévues en 2025 pour produire une moyenne de 6,5 bcfed.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

En moyenne, les États-Unis ont consommé un volume record de 91,9 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz en 2025 et ont exporté un volume record de 24,6 bcfd sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL) vers le reste du monde ou via des gazoducs vers le Mexique et le Canada, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

L’EIA et d’autres analystes s’attendent à ce que la consommation de gaz aux États-Unis continue d’atteindre des niveaux records dans les années à venir, à mesure que la demande augmente pour alimenter les centres de données et pour l’exportation sous forme de GNL et par gazoduc.

NOUVELLES OPPORTUNITÉS

“Nous mettons vraiment tout en œuvre pour trouver des moyens d’accroître la demande pour les molécules des Appalaches”, a déclaré Rice.

En août, EQT a lancé une “open season” pour son projet de gazoduc POWER, destiné à acheminer jusqu’à 1,0 bcfd de gaz sur environ 50 miles (80 kilomètres) de la Pennsylvanie à l’Ohio, où plusieurs entreprises prévoient de construire ou d’agrandir des centres de données très gourmands en énergie et utilisant l’intelligence artificielle. EQT a indiqué à ses clients potentiels que le gazoduc pourrait entrer en service en janvier 2030 et Rice a précisé que le gazoduc POWER pourrait acheminer plus de 1,0 bcfd en fonction de la demande.

Outre le projet de gazoduc POWER, EQT poursuit l’extension de son gazoduc Mountain Valley Pipeline, d’une capacité de 2,0 bcfd, reliant la Virginie-Occidentale à la Virginie. Ce projet, baptisé “MVP Boost”, est en bonne voie pour ajouter environ 0,6 bcfd de capacité à la ligne principale en 2028. Le projet MVP Southgate devrait commencer à acheminer environ 0,55 bcfd de gaz de la Virginie vers la Caroline du Nord à partir de fin 2026.

EQT a signé lundi un contrat de 10 ans pour fournir environ une cargaison de GNL par an à Ignitis, la société énergétique lituanienne détenue majoritairement par l'État .

“Nous sommes extrêmement optimistes quant aux marchés internationaux”, a déclaré Rice. Il a ajouté qu’EQT prévoyait une croissance de la demande de gaz d’ici 2040 d’environ 20 milliards de pieds cubes par jour sur les marchés nationaux et d’environ 200 milliards de pieds cubes par jour sur les marchés internationaux.

EQT disposera d’environ 6 millions de tonnes de GNL par an (soit environ 0,8 bcfd de gaz) qu’elle pourra commercialiser vers 2030-2031, lorsque certaines usines d’exportation de GNL actuellement en construction ou en développement entreront en service, notamment NEXT.O de NextDecade à Rio Grande (Texas),

SRE.N de Sempra à Port Arthur (Texas) et Commonwealth de Caturus en Louisiane. Cela représente environ 15% du portefeuille gazier de la société.