EQT prévoit que la production de gaz naturel en 2026 restera conforme au taux de sortie de 2025

par Pooja Menon et Dharna Bafna

La société énergétique américaine EQT Corp EQT.N a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de maintenir la production de gaz naturel en 2026 à des niveaux compatibles avec son taux de sortie de 2025, suite à des volumes de vente inférieurs prévus pour le trimestre en cours.

Les actions de la société basée en Pennsylvanie étaient en baisse de 3,8 % à la mi-journée.

La société prévoit un volume total de ventes de 550 à 600 milliards de pieds cubes équivalents (Bcfe) au quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 634 Bcfe du troisième trimestre.

Ces prévisions incluent l'impact de 15 à 20 milliards de pieds cubes de réductions stratégiques au cours du mois d'octobre, EQT ayant déclaré qu'elle continuait à optimiser la volatilité des prix dans les bassins.

"Nous pensons qu'une pression à la vente à court terme pourrait émerger suite aux prévisions décevantes du quatrième trimestre", a déclaré Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams Shank & Co.

La société a également revu à la baisse ses prévisions de volume de ventes pour l'ensemble de l'année, les situant entre 2 325 et 2 375 Bcfe, contre 2 300 à 2 400 Bcfe précédemment.

Les dirigeants d'EQT, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les dépenses d'investissement de maintenance diminuent pour atteindre 2 milliards de dollars au cours de la décennie, ce qui reflète les améliorations de l'efficacité de ses opérations.

La société a ajouté qu'elle avait fait des progrès significatifs avec les différents projets de production d'électricité dans les bassins annoncés au cours du dernier trimestre et qu'elle voyait d'autres opportunités de fournir du gaz naturel et des infrastructures pour répondre à la nouvelle croissance de la charge dans les Appalaches.