EQT chute, l'entreprise énergétique revoit ses prévisions à la baisse malgré des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de la société d'énergie EQT

EQT.N chutent de jusqu'à 4,9 % à 53 $

** La société s'attend à ce que maintienne la production de gaz naturel en 2026 à des niveaux compatibles avec son taux de sortie de 2025

** La société prévoit un volume total de ventes de 550 à 600 milliards de pieds cubes équivalents (Bcfe) au quatrième trimestre, inférieur à 634 Bcfe au troisième trimestre

** La société réduit également ses prévisions de volume de ventes pour l'ensemble de l'année à 2 325 à 2 375 Bcfe, contre 2 300 à 2 400 Bcfe

** EQT, cependant, a publié des résultats trimestriels supérieurs aux estimations mardi après la clôture du marché, bénéficiant de la hausse des prix du gaz naturel et des volumes de vente

** La note moyenne de 27 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 63 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 21 % depuis le début de l'année

