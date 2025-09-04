EQT achètera pendant 20 ans du GNL provenant du projet Rio Grande Train 5 de NextDecade

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions au paragraphe 4 et le commentaire de l'analyste au paragraphe 5) par Pooja Menon

Les sociétés énergétiques américaines EQT EQT.N achèteront 1,5 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à l'installation d'exportation de NextDecade

NEXT.O Rio Grande au Texas pendant 20 ans, ont déclaré les deux sociétés mercredi.

NextDecade fournira le combustible super réfrigéré à partir de sa cinquième installation de liquéfaction, également connue sous le nom de train, à Rio Grande.

L'accord sera conclu sur une base franco à bord à un prix indexé sur le Henry Hub, sous réserve que NextDecade prenne une décision finale d'investissement positive sur le train 5, ce qui devrait être fait au quatrième trimestre.

Les actions de NextDecade ont augmenté de 4,3 % dans les échanges prolongés. Les entreprises n'ont pas divulgué les détails financiers de l'accord.

"EQT a fait preuve d'agressivité pour conclure des accords d'approvisionnement et de commercialisation à long terme. Les accords récents ont le potentiel d'améliorer les prix réalisés par EQT en liant plus de volumes aux références GNL et en se diversifiant loin des prix dans le bassin, et en permettant une croissance de la production à plus long terme", a déclaré Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams Shank.

L'activité commerciale dans le secteur du GNL aux États-Unis, le plus grand exportateur mondial de ce combustible, a augmenté rapidement après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation peu après son entrée en fonction en janvier .

NextDecade construit son installation Rio Grande LNG d'une capacité de 17,6 mtpa. Elle développe également ses trains 4 et 5 avec une capacité supplémentaire combinée de 10,8 mtpa.

La société prévoit d'achever la commercialisation du train 5 au troisième trimestre et d'obtenir un FID positif pour le train 4 d'ici le 15 septembre.

Les développeurs de GNL atteignent généralement un FID sur les projets une fois qu'ils ont obtenu suffisamment d'accords d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.

NextDecade a également signé des accords similaires avec le plus grand producteur de pétrole Saudi Aramco 2222.SE , TotalEnergies TTEF.PA et le plus grand producteur d'électricité japonais JERA .

La société a prolongé la période de validité des prix dans le cadre de son contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec Bechtel Energy pour le train 5 jusqu'au 15 novembre, contre le 15 septembre précédemment.

Le coût total du train 5 et de l'infrastructure connexe devrait s'élever à environ 6,7 milliards de dollars.