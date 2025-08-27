EQT achètera du GNL à Sempra pour le projet Port Arthur Phase 2

(Ajoute des éléments de contexte tout au long du document)

Une unité de la société énergétique américaine Sempra

SRE.N fournira 2 millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié provenant du projet de développement Port Arthur LNG Phase 2 à EQT Corp EQT.N pendant 20 ans, ont déclaré les entreprises mercredi.

L'activité commerciale dans le secteur américain du GNL a augmenté rapidement après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de gaz naturel liquéfié peu après son entrée en fonction en janvier.

Sempra a conclu des accords avec plusieurs entreprises pour fournir le carburant super réfrigéré de son projet Port Arthur LNG Phase 2. La semaine dernière, elle a accepté de fournir à ConocoPhillips COP.N 4 mtpa de GNL.

En juillet, la société a signé un accord avec le plus grand producteur d'électricité du Japon, JERA, pour la fourniture de 1,5 million de tonnes de GNL, après que le projet Port Arthur LNG Phase 2 de Sempra au Texas a obtenu l'autorisation des États-Unis d'exporter du gaz naturel liquéfié vers les marchés d'Europe et d'Asie.

Sempra prévoit toujours de prendre une décision finale d'investissement pour le projet Port Arthur LNG Phase 2 en 2025. Les sociétés de GNL prennent généralement une décision finale d'investissement pour leurs projets une fois qu'elles ont conclu suffisamment de contrats d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.