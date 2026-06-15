EPC GROUPE : Mise à disposition des informations relatives à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2026

Les actionnaires de EPC Groupe (Euronext - EXPL) sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra, sur 1 ère convocation :

Mardi 30 juin 2026 – 14h30

à

Maison du Danemark

142, avenue des Champs-Elysées

75008 Paris

L'avis préalable à cette assemblée générale ordinaire, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°61 du 22 mai 2026.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'assemblée, mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, peuvent être consultés au siège social de la société (Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, 92935 Paris La Défense Cedex) et sur le site internet, EPC-Groupe.com , rubrique investisseurs, section Informations règlementées et Assemblées générales.

Conformément aux articles R. 225-89 et R. 225-90 du Code de commerce, les renseignements et documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et peuvent être consultés dans les conditions législatives et règlementaires applicables.

En outre, les documents et informations prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont consultables sur le site internet, EPC-Groupe.com , rubrique investisseurs, section Informations règlementées et Assemblées générales à compter du 21 ème jour précédant l'assemblée générale, soit depuis le mardi 9 juin 2026.

En application des articles L. 22-10-38-1 et R. 22-10-29-1 du Code de commerce, l'assemblée générale fera l'objet, dans son intégralité, d'une retransmission audiovisuelle en direct. Les modalités de connexion à cette retransmission audiovisuelle en direct sont consultables sur le site internet, EPC-Groupe.com , rubrique investisseurs, section Informations règlementées et Assemblées générales. Un enregistrement de l'assemblée générale sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée générale et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND

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