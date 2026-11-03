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EPC GROUPE : EPC Groupe accélère son développement en Australie avec la signature d'un contrat de 5 ans pour Ravenswood Gold
information fournie par Actusnews 03/11/2026 à 08:00

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EPC Groupe (Euronext - EXPL), acteur de référence dans les domaines des explosifs civils, des services de minage et des solutions associées, annonce que sa filiale Blastcon Australia a signé un contrat de cinq ans avec la société Ravenswood Gold. Dans le cadre de cet accord, le Groupe reprend une part significative des actifs et du personnel de la société Roc-Drill, spécialisée dans les opérations de forage-minage.

Cet accord porte sur la reprise de 16 foreuses et le matériel de transport et d'exploitation associé. L'ensemble de ces actifs est exclusivement affecté à la mine d'or de Ravenswood. Plus de 100 ingénieurs, techniciens et opérateurs rejoignent l'effectif de Blastcon Australia afin d'assurer la continuité des opérations sur la mine et l'administration du contrat.

Parallèlement à cette opération, des discussions ont été menées avec Ravenswood Gold afin d'organiser la continuité de la prestation de services de forage sur ce site, l' une des plus importantes mines d'or du Queensland . Ces échanges ont abouti à la signature d'une LOI ( Letter of Intent ) engageante. Elle porte sur la réalisation, pour une durée de 5 ans, de la totalité des travaux de forage sur la mine.

Ce contrat représente un chiffre d'affaires moyen annuel prévisionnel supérieur à 20 M€.

Les conditions d'entrée en vigueur ayant été levées, l'acquisition des actifs de Roc-Drill et le contrat conclu avec Ravenswood Gold prendront effet simultanément le 4 novembre 2026.

STRATÉGIE PAYANTE EN AUSTRALIE : APRÈS L'INTÉGRATION DE BLASTCON AUSTRALIA, EPC GROUPE ACCÉLÈRE SON DEPLOIEMENT DANS LE QUEENSLAND, UN MARCHÉ MINIER À FORT POTENTIEL

Depuis son intégration au Groupe, Blastcon Australia a contribué à faire connaître l'offre d'EPC Groupe sur le marché australien grâce à des prestations d'expertise et de formation. Un premier contrat sur une prestation complète de forage-minage a notamment été signé avec Blackjack Gold Mine en janvier 2026.

La signature du contrat Ravenswood représente une nouvelle étape dans le développement d'EPC Groupe en Australie et accroît la capacité du Groupe à répondre à des appels d'offres d'envergure.

« En combinant ses capacités matérielles et l'intégration stratégique d'équipes spécialisées, EPC Groupe franchit un cap décisif dans sa stratégie d'expansion. La signature de ce contrat d'envergure avec Ravenswood Gold sécurise notre déploiement et accélère notre positionnement sur un secteur à forte valeur ajoutée. Cette complémentarité entre le capital humain local et la puissance technologique EPC maximise la valeur créée pour toutes les parties prenantes » , déclare Pascal Lacourie, Directeur Moyen-Orient – Asie-Pacifique d'EPC Groupe.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.
EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.
Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 592 M€ en 2025, EPC Groupe regroupe plus de 3 000 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication
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Directeur Administratif et Financier
01 40 69 80 00
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Responsable Communication Groupe
01 40 69 80 00
lilia.goncalves@epc-groupe.com 		Mathieu OMNES
Relations Investisseurs
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epc-groupe@actus.fr 		Anne-Charlotte DUDICOURT
Relations Presse
06 24 03 26 52
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Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101179-epc-groupe_cp_crokdrill-ravenswood_03112026-fr.pdf

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