EPC Groupe entouré après des résultats annuels solides
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 09:40
L'EBITDA s'est accru de 13,6% à 80,3 MEUR, soit une marge améliorée de 0,9 point à 13,6%, pour un produit des activités consolidées de 591,9 MEUR, en progression de 6% (au total comme à taux de change et périmètre constants), dans un contexte de stabilité des prix.
Le conseil d'administration proposera à l'AG du 30 juin le versement d'un dividende de 3,00 EUR par action au titre de 2025, doublé par rapport au dividende versé au titre de 2024. Il représente un taux de distribution de 24% du résultat net part du groupe.
Soulignant que "l'année 2026 a commencé au son du canon dans le golfe Arabo-Persique", EPC note que la dynamique de croissance des marchés sur lesquels il est présent se confirme en 2026 et se traduit par des signatures de contrats en Afrique, au Moyen-Orient ou au Canada.
Par ailleurs, il rappelle être entré, le mois dernier, en discussions exclusives avec SSE Group, en vue de rapprocher leurs activités dans les explosifs civils et le forage-minage, opération qu'ils espèrent finaliser dans le courant du 3e trimestre 2026.
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