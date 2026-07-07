EPC GROUPE : Bilan semestriel du contrat de liquidité - Premier semestre 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 597 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
- 500 536,54 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 260 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
- 310 600,54 euros
Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre du contrat de liquidité le 2 août 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2.000 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
- 100 000,00 euros
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|1 813 titres
|439 442,00 €
|208 transactions
|Ventes
|2 476 titres
|629 378,00 €
|261 transactions
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|208
|1 813
|439 442,00
|TOTAL
|261
|2 476
|629 378,00
|02/01/2026
|9
|81
|17207
|02/01/2026
|3
|16
|3475
|06/01/2026
|1
|3
|651
|05/01/2026
|6
|64
|13558
|09/01/2026
|2
|11
|2465
|06/01/2026
|4
|43
|9417
|13/01/2026
|7
|70
|15930
|07/01/2026
|5
|50
|11150
|14/01/2026
|8
|72
|16218
|08/01/2026
|2
|20
|4490
|15/01/2026
|2
|20
|4460
|09/01/2026
|4
|38
|8582
|16/01/2026
|1
|1
|225
|12/01/2026
|4
|45
|10330
|19/01/2026
|5
|46
|10588
|13/01/2026
|2
|23
|5278
|20/01/2026
|7
|70
|15870
|15/01/2026
|5
|60
|13500
|21/01/2026
|3
|30
|6720
|16/01/2026
|5
|41
|9335
|22/01/2026
|1
|1
|227
|19/01/2026
|2
|15
|3485
|23/01/2026
|1
|1
|233
|21/01/2026
|3
|32
|7206
|26/01/2026
|4
|40
|9490
|22/01/2026
|7
|61
|14057
|27/01/2026
|6
|53
|12249
|23/01/2026
|5
|50
|11800
|28/01/2026
|1
|10
|2350
|26/01/2026
|1
|12
|2892
|29/01/2026
|1
|3
|708
|27/01/2026
|3
|34
|7958
|30/01/2026
|5
|54
|13446
|28/01/2026
|2
|19
|4491
|02/02/2026
|11
|103
|24674
|29/01/2026
|6
|64
|15444
|03/02/2026
|3
|30
|7080
|30/01/2026
|8
|86
|21704
|04/02/2026
|2
|13
|3039
|03/02/2026
|1
|1
|237
|05/02/2026
|2
|10
|2351
|04/02/2026
|2
|19
|4474
|06/02/2026
|2
|11
|2597
|05/02/2026
|2
|8
|1895
|09/02/2026
|1
|10
|2370
|06/02/2026
|3
|20
|4768
|10/02/2026
|4
|30
|7059
|09/02/2026
|2
|19
|4522
|11/02/2026
|6
|51
|12335
|10/02/2026
|7
|63
|15061
|13/02/2026
|2
|11
|2641
|11/02/2026
|3
|21
|5115
|16/02/2026
|4
|25
|5964
|12/02/2026
|2
|11
|2650
|17/02/2026
|1
|10
|2390
|16/02/2026
|1
|10
|2390
|18/02/2026
|1
|10
|2390
|17/02/2026
|1
|10
|2400
|19/02/2026
|1
|1
|241
|18/02/2026
|1
|10
|2400
|20/02/2026
|2
|20
|4890
|19/02/2026
|5
|41
|9941
|23/02/2026
|3
|29
|7019
|23/02/2026
|1
|10
|2460
|24/02/2026
|2
|11
|2641
|24/02/2026
|2
|6
|1446
|25/02/2026
|3
|27
|6510
|25/02/2026
|7
|74
|18192
|27/02/2026
|5
|36
|8945
|27/02/2026
|1
|10
|2520
|02/03/2026
|1
|6
|1476
|02/03/2026
|4
|35
|8740
|03/03/2026
|7
|70
|17230
|04/03/2026
|3
|30
|7260
|04/03/2026
|1
|10
|2390
|05/03/2026
|11
|112
|28196
|09/03/2026
|2
|12
|2998
|06/03/2026
|6
|60
|16440
|30/03/2026
|8
|95
|22930
|09/03/2026
|5
|50
|14110
|02/04/2026
|9
|100
|24200
|10/03/2026
|3
|29
|8477
|07/04/2026
|8
|100
|24720
|11/03/2026
|1
|25
|7475
|08/04/2026
|1
|8
|1968
|13/03/2026
|1
|7
|2051
|09/04/2026
|4
|42
|10440
|16/03/2026
|5
|50
|14580
|10/04/2026
|5
|50
|12200
|18/03/2026
|3
|30
|8880
|13/04/2026
|6
|37
|9185
|19/03/2026
|3
|30
|8890
|14/04/2026
|3
|21
|5228
|20/03/2026
|2
|20
|5970
|15/04/2026
|4
|37
|9149
|26/03/2026
|3
|30
|8070
|16/04/2026
|1
|1
|249
|30/03/2026
|5
|50
|12760
|17/06/2026
|1
|2
|556
|31/03/2026
|7
|70
|18810
|18/06/2026
|2
|11
|3048
|08/04/2026
|2
|20
|4970
|22/06/2026
|6
|60
|16440
|10/04/2026
|2
|20
|5010
|23/06/2026
|5
|46
|12788
|13/04/2026
|2
|20
|5040
|24/06/2026
|2
|15
|4205
|14/04/2026
|2
|20
|5050
|25/06/2026
|2
|11
|3081
|15/04/2026
|2
|14
|3514
|26/06/2026
|6
|43
|11965
|16/04/2026
|4
|31
|7809
|29/06/2026
|1
|1
|274
|17/04/2026
|9
|90
|23320
|30/06/2026
|4
|31
|8549
|21/04/2026
|2
|13
|3383
|22/04/2026
|13
|105
|27960
|28/04/2026
|3
|30
|7980
|30/04/2026
|1
|1
|267
|04/05/2026
|1
|10
|2720
|07/05/2026
|4
|40
|10990
|08/05/2026
|1
|1
|281
|12/05/2026
|1
|10
|2790
|13/05/2026
|2
|20
|5680
|14/05/2026
|3
|75
|21150
|15/05/2026
|1
|16
|4496
|18/05/2026
|1
|1
|282
|21/05/2026
|1
|10
|2840
|25/05/2026
|1
|10
|2820
|26/05/2026
|1
|10
|2820
|27/05/2026
|1
|10
|2830
|28/05/2026
|1
|10
|2840
|01/06/2026
|1
|10
|2840
|03/06/2026
|1
|10
|2700
|05/06/2026
|2
|20
|5550
|10/06/2026
|2
|11
|3077
|11/06/2026
|1
|10
|2820
|15/06/2026
|1
|10
|2800
|18/06/2026
|3
|21
|5868
|19/06/2026
|1
|10
|2790
|22/06/2026
|3
|21
|5871
|23/06/2026
|1
|10
|2810
|29/06/2026
|2
|20
|5520
|30/06/2026
|2
|2
|558
- SECURITY MASTER Key : lGifkcWaZGqbnHFpYpdol5NkaWhqlmicZ5LKm2mcaZ3JnZpjx5uXm5SZZnJqlmxn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99171-bilan-semestriel-30-juin-2026.pdf
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