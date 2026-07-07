EPC GROUPE : Bilan semestriel du contrat de liquidité - Premier semestre 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 597 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES

500 536,54 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 260 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES

310 600,54 euros

Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre du contrat de liquidité le 2 août 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2.000 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES

100 000,00 euros

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 1 813 titres 439 442,00 € 208 transactions Ventes 2 476 titres 629 378,00 € 261 transactions

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 208 1 813 439 442,00 TOTAL 261 2 476 629 378,00 02/01/2026 9 81 17207 02/01/2026 3 16 3475 06/01/2026 1 3 651 05/01/2026 6 64 13558 09/01/2026 2 11 2465 06/01/2026 4 43 9417 13/01/2026 7 70 15930 07/01/2026 5 50 11150 14/01/2026 8 72 16218 08/01/2026 2 20 4490 15/01/2026 2 20 4460 09/01/2026 4 38 8582 16/01/2026 1 1 225 12/01/2026 4 45 10330 19/01/2026 5 46 10588 13/01/2026 2 23 5278 20/01/2026 7 70 15870 15/01/2026 5 60 13500 21/01/2026 3 30 6720 16/01/2026 5 41 9335 22/01/2026 1 1 227 19/01/2026 2 15 3485 23/01/2026 1 1 233 21/01/2026 3 32 7206 26/01/2026 4 40 9490 22/01/2026 7 61 14057 27/01/2026 6 53 12249 23/01/2026 5 50 11800 28/01/2026 1 10 2350 26/01/2026 1 12 2892 29/01/2026 1 3 708 27/01/2026 3 34 7958 30/01/2026 5 54 13446 28/01/2026 2 19 4491 02/02/2026 11 103 24674 29/01/2026 6 64 15444 03/02/2026 3 30 7080 30/01/2026 8 86 21704 04/02/2026 2 13 3039 03/02/2026 1 1 237 05/02/2026 2 10 2351 04/02/2026 2 19 4474 06/02/2026 2 11 2597 05/02/2026 2 8 1895 09/02/2026 1 10 2370 06/02/2026 3 20 4768 10/02/2026 4 30 7059 09/02/2026 2 19 4522 11/02/2026 6 51 12335 10/02/2026 7 63 15061 13/02/2026 2 11 2641 11/02/2026 3 21 5115 16/02/2026 4 25 5964 12/02/2026 2 11 2650 17/02/2026 1 10 2390 16/02/2026 1 10 2390 18/02/2026 1 10 2390 17/02/2026 1 10 2400 19/02/2026 1 1 241 18/02/2026 1 10 2400 20/02/2026 2 20 4890 19/02/2026 5 41 9941 23/02/2026 3 29 7019 23/02/2026 1 10 2460 24/02/2026 2 11 2641 24/02/2026 2 6 1446 25/02/2026 3 27 6510 25/02/2026 7 74 18192 27/02/2026 5 36 8945 27/02/2026 1 10 2520 02/03/2026 1 6 1476 02/03/2026 4 35 8740 03/03/2026 7 70 17230 04/03/2026 3 30 7260 04/03/2026 1 10 2390 05/03/2026 11 112 28196 09/03/2026 2 12 2998 06/03/2026 6 60 16440 30/03/2026 8 95 22930 09/03/2026 5 50 14110 02/04/2026 9 100 24200 10/03/2026 3 29 8477 07/04/2026 8 100 24720 11/03/2026 1 25 7475 08/04/2026 1 8 1968 13/03/2026 1 7 2051 09/04/2026 4 42 10440 16/03/2026 5 50 14580 10/04/2026 5 50 12200 18/03/2026 3 30 8880 13/04/2026 6 37 9185 19/03/2026 3 30 8890 14/04/2026 3 21 5228 20/03/2026 2 20 5970 15/04/2026 4 37 9149 26/03/2026 3 30 8070 16/04/2026 1 1 249 30/03/2026 5 50 12760 17/06/2026 1 2 556 31/03/2026 7 70 18810 18/06/2026 2 11 3048 08/04/2026 2 20 4970 22/06/2026 6 60 16440 10/04/2026 2 20 5010 23/06/2026 5 46 12788 13/04/2026 2 20 5040 24/06/2026 2 15 4205 14/04/2026 2 20 5050 25/06/2026 2 11 3081 15/04/2026 2 14 3514 26/06/2026 6 43 11965 16/04/2026 4 31 7809 29/06/2026 1 1 274 17/04/2026 9 90 23320 30/06/2026 4 31 8549 21/04/2026 2 13 3383 22/04/2026 13 105 27960 28/04/2026 3 30 7980 30/04/2026 1 1 267 04/05/2026 1 10 2720 07/05/2026 4 40 10990 08/05/2026 1 1 281 12/05/2026 1 10 2790 13/05/2026 2 20 5680 14/05/2026 3 75 21150 15/05/2026 1 16 4496 18/05/2026 1 1 282 21/05/2026 1 10 2840 25/05/2026 1 10 2820 26/05/2026 1 10 2820 27/05/2026 1 10 2830 28/05/2026 1 10 2840 01/06/2026 1 10 2840 03/06/2026 1 10 2700 05/06/2026 2 20 5550 10/06/2026 2 11 3077 11/06/2026 1 10 2820 15/06/2026 1 10 2800 18/06/2026 3 21 5868 19/06/2026 1 10 2790 22/06/2026 3 21 5871 23/06/2026 1 10 2810 29/06/2026 2 20 5520 30/06/2026 2 2 558