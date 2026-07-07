 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EPC GROUPE : Bilan semestriel du contrat de liquidité - Premier semestre 2026
information fournie par Actusnews 07/07/2026 à 19:15

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1 597 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 500 536,54 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 260 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 310 600,54 euros

Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre du contrat de liquidité le 2 août 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2.000 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 100 000,00 euros

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions
Achats 1 813 titres 439 442,00 € 208 transactions
Ventes 2 476 titres 629 378,00 € 261 transactions
ACHATS VENTES
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 208 1 813 439 442,00 TOTAL 261 2 476 629 378,00
02/01/2026 9 81 17207 02/01/2026 3 16 3475
06/01/2026 1 3 651 05/01/2026 6 64 13558
09/01/2026 2 11 2465 06/01/2026 4 43 9417
13/01/2026 7 70 15930 07/01/2026 5 50 11150
14/01/2026 8 72 16218 08/01/2026 2 20 4490
15/01/2026 2 20 4460 09/01/2026 4 38 8582
16/01/2026 1 1 225 12/01/2026 4 45 10330
19/01/2026 5 46 10588 13/01/2026 2 23 5278
20/01/2026 7 70 15870 15/01/2026 5 60 13500
21/01/2026 3 30 6720 16/01/2026 5 41 9335
22/01/2026 1 1 227 19/01/2026 2 15 3485
23/01/2026 1 1 233 21/01/2026 3 32 7206
26/01/2026 4 40 9490 22/01/2026 7 61 14057
27/01/2026 6 53 12249 23/01/2026 5 50 11800
28/01/2026 1 10 2350 26/01/2026 1 12 2892
29/01/2026 1 3 708 27/01/2026 3 34 7958
30/01/2026 5 54 13446 28/01/2026 2 19 4491
02/02/2026 11 103 24674 29/01/2026 6 64 15444
03/02/2026 3 30 7080 30/01/2026 8 86 21704
04/02/2026 2 13 3039 03/02/2026 1 1 237
05/02/2026 2 10 2351 04/02/2026 2 19 4474
06/02/2026 2 11 2597 05/02/2026 2 8 1895
09/02/2026 1 10 2370 06/02/2026 3 20 4768
10/02/2026 4 30 7059 09/02/2026 2 19 4522
11/02/2026 6 51 12335 10/02/2026 7 63 15061
13/02/2026 2 11 2641 11/02/2026 3 21 5115
16/02/2026 4 25 5964 12/02/2026 2 11 2650
17/02/2026 1 10 2390 16/02/2026 1 10 2390
18/02/2026 1 10 2390 17/02/2026 1 10 2400
19/02/2026 1 1 241 18/02/2026 1 10 2400
20/02/2026 2 20 4890 19/02/2026 5 41 9941
23/02/2026 3 29 7019 23/02/2026 1 10 2460
24/02/2026 2 11 2641 24/02/2026 2 6 1446
25/02/2026 3 27 6510 25/02/2026 7 74 18192
27/02/2026 5 36 8945 27/02/2026 1 10 2520
02/03/2026 1 6 1476 02/03/2026 4 35 8740
03/03/2026 7 70 17230 04/03/2026 3 30 7260
04/03/2026 1 10 2390 05/03/2026 11 112 28196
09/03/2026 2 12 2998 06/03/2026 6 60 16440
30/03/2026 8 95 22930 09/03/2026 5 50 14110
02/04/2026 9 100 24200 10/03/2026 3 29 8477
07/04/2026 8 100 24720 11/03/2026 1 25 7475
08/04/2026 1 8 1968 13/03/2026 1 7 2051
09/04/2026 4 42 10440 16/03/2026 5 50 14580
10/04/2026 5 50 12200 18/03/2026 3 30 8880
13/04/2026 6 37 9185 19/03/2026 3 30 8890
14/04/2026 3 21 5228 20/03/2026 2 20 5970
15/04/2026 4 37 9149 26/03/2026 3 30 8070
16/04/2026 1 1 249 30/03/2026 5 50 12760
17/06/2026 1 2 556 31/03/2026 7 70 18810
18/06/2026 2 11 3048 08/04/2026 2 20 4970
22/06/2026 6 60 16440 10/04/2026 2 20 5010
23/06/2026 5 46 12788 13/04/2026 2 20 5040
24/06/2026 2 15 4205 14/04/2026 2 20 5050
25/06/2026 2 11 3081 15/04/2026 2 14 3514
26/06/2026 6 43 11965 16/04/2026 4 31 7809
29/06/2026 1 1 274 17/04/2026 9 90 23320
30/06/2026 4 31 8549 21/04/2026 2 13 3383
22/04/2026 13 105 27960
28/04/2026 3 30 7980
30/04/2026 1 1 267
04/05/2026 1 10 2720
07/05/2026 4 40 10990
08/05/2026 1 1 281
12/05/2026 1 10 2790
13/05/2026 2 20 5680
14/05/2026 3 75 21150
15/05/2026 1 16 4496
18/05/2026 1 1 282
21/05/2026 1 10 2840
25/05/2026 1 10 2820
26/05/2026 1 10 2820
27/05/2026 1 10 2830
28/05/2026 1 10 2840
01/06/2026 1 10 2840
03/06/2026 1 10 2700
05/06/2026 2 20 5550
10/06/2026 2 11 3077
11/06/2026 1 10 2820
15/06/2026 1 10 2800
18/06/2026 3 21 5868
19/06/2026 1 10 2790
22/06/2026 3 21 5871
23/06/2026 1 10 2810
29/06/2026 2 20 5520
30/06/2026 2 2 558

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lGifkcWaZGqbnHFpYpdol5NkaWhqlmicZ5LKm2mcaZ3JnZpjx5uXm5SZZnJqlmxn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99171-bilan-semestriel-30-juin-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

EPC GROUPE
284,000 EUR Euronext Paris +6,37%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,16 +0,29%
CAC 40
8 436,24 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,14145 +0,06%
Or
4 125,92 +0,45%
2CRSI
36,4 -7,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank