information fournie par Reuters • 05/03/2026 à 16:09

EPAM augmente grâce à un plan de rachat d'actions accéléré de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** L'action de l'éditeur de logiciels EPAM

EPAM.N augmente de 3,5 % à 145,82 $

** EPAM conclut un accord de rachat accéléré d'actions de 300 millions de dollars (ASR)

** La société déclare que l'accord a été exécuté dans le cadre de l'autorisation de rachat existante de 1 milliard de dollars

** Après l'ASR, la capacité de rachat restante s'élève à 452,5 millions de dollars

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 30 % depuis le début de l'année