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EOS Energy en hausse après avoir annoncé une consolidation de ses activités de fabrication de batteries en Pennsylvanie
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 15:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action du fournisseur de systèmes de stockage d'énergie EOS Energy EOSE.O a progressé de 4,6% à 3,5 $

** EOSE annonce son intention de regrouper ses activités de fabrication de batteries sur son site de Thorn Hill, en Pennsylvanie

** La société précise que cette mesure devrait permettre de réduire les coûts de conversion d’environ 10% à 15%, les premiers bénéfices étant attendus dès 2027

** La société précise que cette consolidation est prise en compte dans ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2026, comprises entre 300 et 350 millions de dollars

** La société prévoit que cette opération débutera au quatrième trimestre 2026 et s'achèvera début 2027

** Une fois les deux lignes opérationnelles, la capacité nominale de Thorn Hill devrait s’élever à environ 4 GWh – EOSE

** En tenant compte des fluctuations de la séance, EOSE affiche une baisse de 69,5% depuis le début de l'année

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