EOG Resources dépasse les estimations de bénéfices grâce à une production élevée et à des prix du gaz plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les prix moyens réalisés pour le gaz naturel et le pétrole aux paragraphes 4 et 5)

EOG Resources EOG.N a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre mardi, l'augmentation de la production et les prix élevés du gaz naturel ayant compensé l'impact de la chute des prix du brut.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de plus de 11% en séquentiel au quatrième trimestre, grâce à une demande plus forte et à l'augmentation des volumes des gazoducs, rompant ainsi une série de baisses qui avait commencé au deuxième trimestre en raison d'une production américaine record.

EOG a déclaré avoir produit environ 1,40 million de barils équivalent pétrole par jour au quatrième trimestre, contre 1,09 million de barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

L'achat d'Encino Acquisition Partners en mai, pour un montant de 5,6 milliards de dollars, a contribué à augmenter la production et à élargir la position d'EOG dans le schiste d'Utica, l'une des régions de gaz naturel les plus productives du pays.

Les prix moyens réalisés pour le gaz naturel se sont élevés à 3 dollars par millier de pieds cubes (Mcf), contre 2,57 dollars par millier de pieds cubes un an plus tôt.

Le prix moyen réalisé pour le pétrole, en revanche, est tombé à 59,54 dollars le baril, contre 71,66 dollars le baril un an plus tôt.

Les prix mondiaux du pétrole brut ont été mis sous pression par les craintes croissantes d'une surabondance et la perspective grandissante de voir le Venezuela ajouter de nouveaux barils à l'offre mondiale.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production de l'année en cours soit comprise entre 1,37 million de boepd et 1,42 million de boepd et entre 1,35 million de boepd et 1,40 million de boepd pour le premier trimestre.

Elle prévoit également des dépenses d'investissement annuelles comprises entre 6,3 et 6,7 milliards de dollars.

"En ce qui concerne l'avenir, nous avons un plan discipliné pour 2026, visant 4,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible", a déclaré le directeur général Ezra Yacob.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 2,27 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,19 dollars, selon les données compilées par LSEG.