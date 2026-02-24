 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EOG Resources dépasse les estimations de bénéfices grâce à une production élevée et à des prix du gaz plus élevés
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 23:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les prix moyens réalisés pour le gaz naturel et le pétrole aux paragraphes 4 et 5)

EOG Resources EOG.N a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre mardi, l'augmentation de la production et les prix élevés du gaz naturel ayant compensé l'impact de la chute des prix du brut.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de plus de 11% en séquentiel au quatrième trimestre, grâce à une demande plus forte et à l'augmentation des volumes des gazoducs, rompant ainsi une série de baisses qui avait commencé au deuxième trimestre en raison d'une production américaine record.

EOG a déclaré avoir produit environ 1,40 million de barils équivalent pétrole par jour au quatrième trimestre, contre 1,09 million de barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

L'achat d'Encino Acquisition Partners en mai, pour un montant de 5,6 milliards de dollars, a contribué à augmenter la production et à élargir la position d'EOG dans le schiste d'Utica, l'une des régions de gaz naturel les plus productives du pays.

Les prix moyens réalisés pour le gaz naturel se sont élevés à 3 dollars par millier de pieds cubes (Mcf), contre 2,57 dollars par millier de pieds cubes un an plus tôt.

Le prix moyen réalisé pour le pétrole, en revanche, est tombé à 59,54 dollars le baril, contre 71,66 dollars le baril un an plus tôt.

Les prix mondiaux du pétrole brut ont été mis sous pression par les craintes croissantes d'une surabondance et la perspective grandissante de voir le Venezuela ajouter de nouveaux barils à l'offre mondiale.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production de l'année en cours soit comprise entre 1,37 million de boepd et 1,42 million de boepd et entre 1,35 million de boepd et 1,40 million de boepd pour le premier trimestre.

Elle prévoit également des dépenses d'investissement annuelles comprises entre 6,3 et 6,7 milliards de dollars.

"En ce qui concerne l'avenir, nous avons un plan discipliné pour 2026, visant 4,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible", a déclaré le directeur général Ezra Yacob.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 2,27 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,19 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

EOG RESOURCES
123,850 USD NYSE +1,24%
Gaz naturel
2,99 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,30 USD Ice Europ -0,28%
Pétrole WTI
66,13 USD Ice Europ -0,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wall Street a fini en hausse mardi
    Wall Street finit en hausse, aidée par un rebond des "tech"
    information fournie par Reuters 24.02.2026 23:51 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en ‌hausse mardi, portée notamment par les valeurs technologiques qui ont profité du regain d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA) alors que les investisseurs ​ont délaissé les préoccupations à l'égard ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump fait un pas de danse, le 19 février 2026 à Rome, dans l'Etat de Géorgie, aux Etats-Unis ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump au Capitole en mode contre-attaque
    information fournie par AFP 24.02.2026 23:01 

    Bousculé par la Cour suprême, malmené dans les sondages, Donald Trump va vouloir contre-attaquer mardi soir au Capitole avec un "discours sur l'état de l'Union" qui sera aussi une harangue de campagne, quelques mois avant des législatives cruciales. Habitué à gouverner ... Lire la suite

  • Une dose de vaccin contre l'hépatite B à Lynwood, en Californie, le 27 août 2013 ( AFP / ROBYN BECK )
    15 Etats démocrates poursuivent l'administration Trump pour sa politique vaccinale envers les enfants
    information fournie par AFP 24.02.2026 22:57 

    Quinze Etats démocrates ont annoncé mardi lancer des poursuites contre l'administration Trump pour contester la réduction du nombre de vaccins recommandés aux enfants qu'elle a mise en œuvre, et qu'ils critiquent comme allant à l'encontre de la science. Avec cette ... Lire la suite

  • Les décombres d'un immeuble touché en janvier par une frappe israélienne dans le village de Qannarit, dans le sud du Liban, le 16 février 2026 ( AFP / Joseph EID )
    Le Liban craint des attaques d'Israël en cas d'escalade avec l'Iran
    information fournie par AFP 24.02.2026 22:43 

    Le Liban a dit mardi craindre des attaques d'Israël contre ses infrastructures civiles en cas d'escalade militaire avec l'Iran et d'implication du puissant Hezbollah dans un conflit régional. Dans ce contexte tendu, l'armée libanaise a accusé Israël d'avoir visé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank