EO2 essuie une légère perte nette au premier semestre
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 07:23

EO2 publie un résultat net part du groupe de -0,3 million d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, contre 0,4 MEUR un an auparavant, mais un excédent brut d'exploitation de 1,7 MEUR, à comparer à 1,2 MEUR au 1er semestre 2024-25.

La société a réalisé un chiffre d'affaires quasi stable à 16,6 MEUR, un recul de 4,1% de son activité "granulation bois" à 13,3 MEUR ayant été compensée en grande partie par la progression de ses activités "services énergétiques", à 3,4 MEUR.

Selon EO2, le 2e semestre devrait s'inscrire dans un contexte d'une reprise progressive dans l'activité de granulation de bois, tandis que l'activité "services énergétiques" devrait s'inscrire dans la continuité d'un bon 1er semestre.

La société ajoute continuer de porter une attention soutenue à la bonne maitrise de ses charges pour préserver sa rentabilité et conserver sa capacité d'investissements notamment en vue d'augmenter ses capacités de production en "granulation bois".

