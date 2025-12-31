EO2 essuie une légère perte nette au premier semestre
La société a réalisé un chiffre d'affaires quasi stable à 16,6 MEUR, un recul de 4,1% de son activité "granulation bois" à 13,3 MEUR ayant été compensée en grande partie par la progression de ses activités "services énergétiques", à 3,4 MEUR.
Selon EO2, le 2e semestre devrait s'inscrire dans un contexte d'une reprise progressive dans l'activité de granulation de bois, tandis que l'activité "services énergétiques" devrait s'inscrire dans la continuité d'un bon 1er semestre.
La société ajoute continuer de porter une attention soutenue à la bonne maitrise de ses charges pour préserver sa rentabilité et conserver sa capacité d'investissements notamment en vue d'augmenter ses capacités de production en "granulation bois".
