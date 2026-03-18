Envicool s'envole grâce à l'annonce de l'achat d'équipements pour centres de données par Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 mars - ** Les actions du fournisseur chinois de solutions de contrôle de température de précision et d'économie d'énergie Shenzhen Envicool Technology 002837.SZ grimpent de 6 % à 107,33 yuans
** Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, est en pourparlers avec Envicool 002837.SZ et d'autres entreprises chinoises pour l'achat d'équipements de refroidissement liquide pour les centres de données, rapporte Reuters, citant des personnes ayant connaissance d'une visite en Chine de l'une des équipes d'achat de l'entreprise américaine
** Les systèmes de refroidissement liquide sont devenus essentiels dans les centres de données d'intelligence artificielle, car l'informatique à haute densité génère plus de chaleur qu'un système traditionnel de refroidissement par air ne peut en gérer
** Depuis le début de l'année, l'action perd 1 %, l'indice de référence CSI300 .CSI300 est en baisse de 0,2 %
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