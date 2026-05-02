Thyssenkrupp et Jindal mettent fin à leurs discussions au sujet de TKSE

Le logo de ThyssenKrupp à Doha

par Christoph Steitz

Le groupe allemand Thyssenkrupp a ‌annoncé samedi avoir suspendu ses négociations avec l'indien Jindal Steel International en vue d'une cession de sa ​branche sidérurgique TKSE.

Le directeur général de Thyssenkrupp, Miguel Lopez, a réalisé des progrès majeurs ces dernières années pour transformer Thyssenkrupp en une société holding, notamment en introduisant en bourse ses divisions hydrogène et navires de guerre, ​mais le projet de longue date visant à céder l'activité sidérurgique, très volatile, s'est avéré plus difficile à concrétiser.

Bien que les entreprises n'aient ​pas fourni de raison expliquant la fin de leurs ⁠négociations, Miguel Lopez a déclaré dans un communiqué que les perspectives pour l'activité sidérurgique étaient "meilleures qu'elles ‌ne l'ont été depuis longtemps", citant une embellie des conditions de marché sur l'ensemble du continent.

Reuters, citant quatre personnes proches du dossier, avait rapporté en mars que les ​discussions ayant débuté en septembre pourraient ‌être interrompues en raison de divergences concernant les engagements de retraite, les ⁠investissements et les coûts énergétiques.

Jindal Steel International avait fait une offre indicative pour Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) l'année dernière, ce qui avait donné lieu à plusieurs mois de vérifications préalables et de négociations concernant l'acquisition potentielle de ⁠l'entreprise, deuxième sidérurgiste européen.

"Les ‌hypothèses et conditions initiales d'une vente potentielle de Thyssenkrupp Steel ont considérablement changé ces ⁠derniers mois", a déclaré le groupe allemand dans un communiqué, ajoutant que la décision de suspendre les ‌négociations était mutuelle.

LA BOUÉE DE SAUVETAGE DE L'UE

Le secteur sidérurgique européen a bénéficié ces derniers ⁠mois de mesures de l'UE visant à mieux le protéger contre les ⁠importations asiatiques à bas prix, ‌qui ont constitué une bouée de sauvetage après des années de fermetures d'usines et de suppressions d'emplois.

Le ​secteur est ainsi en passe de rebondir et le ‌premier trimestre 2026 pourrait marquer un tournant, ont déclaré des analystes, soulignant la hausse des prix de l'acier sur le continent.

Narendra Misra, ​directeur des opérations européennes chez Jindal, a déclaré que malgré la suspension des négociations, les groupes restaient "liés par l'amitié et (leur) objectif commun (...) de travailler à la mise en place d'une production d'acier bas ⁠carbone en Europe".

Thyssenkrupp a déclaré qu'il poursuivrait pour l'instant la restructuration de TKSE, confirmant son objectif à moyen terme de rendre l'entreprise indépendante et de conserver à terme une participation minoritaire.

Juergen Kerner, vice-président du syndicat allemand IG Metall et membre du conseil de surveillance de Thyssenkrupp, a appelé samedi la direction à entamer rapidement des négociations en vue de mettre en place une structure indépendante pour TKSE.

(Reportage Rachel More et ​Christoph Steitz, version française Benjamin Mallet)