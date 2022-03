Entreprise engagée pour un immobilier plus responsable, FREY publie son 1er Rapport de Mission

1ère entreprise cotée certifiée B Corp™ et 1ère foncière immobilière française à avoir adopté le statut d’entreprise à Mission, FREY publie aujourd’hui son Rapport de Mission et affirme son engagement pour un immobilier et un commerce plus responsables.

À l’heure où le commerce physique connaît de nombreuses mutations, forte de son statut d’entreprise à mission et certifiée B Corp™, une 1ère en France pour une société cotée, FREY porte une vision engagée pour une économie et une société plus responsables. Et parce que le Groupe mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience économique locale et à la transition environnementale, il s’est donné pour mission de remettre le commerce au service de l’intérêt collectif.