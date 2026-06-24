Entre accalmie géopolitique et remous dans la tech, l'Europe se cherche une direction

Les principales places boursières européennes évoluent en ordre dispersé ce matin, toujours sujettes aux inquiétudes quant à l'évolution du marché des semi-conducteurs après le récent trou d'air qui a frappé le secteur. En revanche, l'accalmie au Moyen-Orient permet aux cours du pétrole de poursuivre leur décrue.

Paris avance à pas de loup ( 0,2%), devant Londres (à l'équilibre) et Francfort qui recule de 0,9% ce matin, plombé par le repli de son champion de la défense, Rheinmetall, qui lâche 15% après le probable abandon par Berlin d'un projet de construction de six frégates F126 qui devait lui revenir.

Le malheur des uns faisant (parfois) le bonheur des autres, TKMS s'adjuge 10% en symétrie : le constructeur naval allemand semble en première ligne pour profiter de la situation et pourrait se voir confier le projet de remplacement, à savoir la construction de huit frégates de classe MEKO.

Sur le plan géopolitique, les marchés peuvent se rassurer en observant les premiers signes d'une reprise du trafic à Ormuz après l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran. Selon les sites spécialisés dans le suivi du trafic maritime, 26 navires ont ainsi pu franchir le détroit au cours des 24 dernières heures.

Conséquence : les cours du pétrole poursuivent leur décrue avec un Brent de mer du Nord en baisse de 1,6%, à 75,6 USD, et un WTI en recul de 1,2%, à 71,8 USD.

"Les producteurs du Golfe se préparent à relancer leur production, même si, pour l'instant, l'augmentation du trafic concerne davantage les tankers quittant le Golfe que ceux y entrant", soulignent ce matin les analystes d'UBS. Selon eux, si les flux via Ormuz continuent de s'améliorer, les pertes d'approvisionnement au 3e trimestre atteindront 7 millions de barils par jour (Mb/j), contre 12 Mb/j précédemment, après un pic de 14 Mb/j observé en mai-juin.

"Nous anticipons le retour de près de 80% des volumes de liquides perdus dans les trois mois et d'environ 90% d'ici la fin de l'année", ajoutent-ils.

L'IA et les semi-conducteurs toujours sous surveillance

Sur les marchés, les actions liées à la tech et à l'IA ont été particulièrement attaquées en début de semaine. Alexandre Baradez, responsable de l'analyse des marchés chez IG France, évoque notamment des prises de bénéfices après le fort rallye du secteur et à l'approche des résultats de Micron Technology (-13% hier en séance), attendus ce soir aux Etats-Unis.

Si certaines valeurs du secteur sont encore convalescentes, notamment en Europe ( 1,3% pour STMicro et 0,9% pour ASML, 0,2% pour Infineon...), le mal n'est pas encore écarté, comme en témoignent les replis aux Etats-Unis de Nvidia (-4%), AMD (-5,8%), Broadcom (-3%), Intel (-6%) ou encore GlobalFoundries (-7%).

Selon IG, un autre élément d'explication à cette correction pourrait se trouver du côté des taux de la Fed qui restent élevés, notamment après un discours plus "hawkish" qu'attendu du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh.

"Les énormes dépenses d'investissement en capital (CapEx) dans le secteur tech sont financées en fonds propres mais aussi, et plus récemment, via les marchés. Des taux qui grimpent ou qui se maintiennent à des niveaux élevés peuvent donc être perçus comme un frein potentiel", indique le spécialiste.

Sur le compartiment obligataire, justement, le rendement des US T-Bonds à 10 ans reste stable autour des 4,48%. Son équivalent français de même échéance est à 3,66% tandis que le Bund allemand est à 2,90%.

Un indice Ifo qui rassure

Sur le front des statistiques, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires en Allemagne s'est établi à 85,6 en juin, en ligne avec les attentes, après un précédent à 85 (révisé de 84,9).

"Cette progression s'explique principalement par une évaluation plus favorable de la situation actuelle des entreprises, tandis que les anticipations des chefs d'entreprise ne se sont que légèrement améliorées malgré l'apaisement des tensions au Moyen-Orient", analyse-t-on chez Commerzbank.

"Si le cessez-le-feu au Moyen-Orient est respecté, une amélioration significative des anticipations pourrait être observée dès le mois de juillet", concluent les analystes.

En attendant, l'euro recule de 0,2% face au billet vert, à 1,135 USD.