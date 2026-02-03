 Aller au contenu principal
Enterprise Products progresse grâce à un bénéfice de base supérieur à celui du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de l'opérateur de pipelines Enterprise Products EPD.N ont augmenté de 1,5 % à 33,59 $

** La société annonce un bénéfice de base ajusté de 2,71 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre une estimation moyenne de 2,57 milliards de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** La société affiche des volumes de traitement de gaz naturel de 8,1 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/d) contre 7,7 Bcf/d il y a un an

** Les volumes de fractionnement des LGN pour le quatrième trimestre s'élèvent à 1,9 million de barils par jour (bpd) contre 1,7 bpd il y a un an

** EPD se prépare bien pour 2026, où nous prévoyons des rendements plus élevés pour les actionnaires ainsi qu'un remboursement plus important de la dette en utilisant le flux de trésorerie disponible supplémentaire élevé d'une année sur l'autre - analystes d'UBS

** EPD annonce un chiffre d'affaires de 13,79 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre une estimation de 12,36 milliards de dollars - LSEG

** En 2025, EPD a progressé de ~1%

