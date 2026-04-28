Enterprise Products en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action de l'opérateur de pipelines Enterprise Products EPD.N progresse de 1,1 % à 38,65 $ dans les échanges avant l'ouverture

** EPD dépasse les estimations de bénéfice de base ajusté du premier trimestre grâce à des volumes de traitement de gaz naturel plus élevés

** Affiche un bénéfice de base ajusté de 2,69 milliards de dollars au premier trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,60 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Annonce des volumes trimestriels de gaz naturel traités à l'entrée à 8,3 milliards de pieds cubes par jour (bcf/j), contre 7,7 bcf/j l'année dernière

** Indique que les perturbations des exportations en provenance du Moyen-Orient stimulent la demande en matière de sécurité et de fiabilité des exportations énergétiques américaines

** “Nous constatons cette hausse de la demande dans tous nos terminaux maritimes, y compris une demande record pour l'installation d'exportation d'éthylène du partenariat”, déclare le co-directeur général A.J. Teague

** À la clôture d'hier, EPD affichait une hausse de 19,2 % depuis le début de l'année