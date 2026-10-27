Entech et Eiffage Energie Systèmes réorganisent leur partenariat : clap de fin pour la coentreprise

Entech annonce la signature d'un contrat portant sur la construction d'une unité de stockage de 170 MW / 340 MWh, sous forme de Groupement Momentané d'Entreprises avec Eiffage Energie Systèmes. Cette forme de coopération sera désormais privilégiée par les deux acteurs qui ont décidé de mettre fin à la coentreprise créée en 2024 une fois les projets en cours de réalisation livrés.

Plusieurs contrats d'envergure ont été remportés par la coentreprise au cours de ces deux dernières années, donnant l'occasion aux équipes d'Eiffage Energie Systèmes et d'Entech de mettre en commun leurs compétences, et contribuant ainsi à l'activité et aux résultats des deux partenaires selon les modalités prévues (40% Entech / 60% Eiffage Energie Systèmes).

Ces modalités n'étant plus adaptées, Entech et Eiffage Energie Systèmes ont décidé d'un commun accord de dissoudre cette coentreprise au profit d'une coopération au cas par cas. Cette décision ne remet pas en cause les objectifs d'Entech à court et moyen termes dans le cadre de sa feuille de route 2029.

Le contrat concerne la construction d'une unité de stockage située à La Louvière en Belgique. Il est conclu pour le compte d'Aukera, la plateforme paneuropéenne de stockage de batteries et d'énergies renouvelables soutenue par AtlasInvest, Reggeborgh et SFPIM (le fonds souverain belge).

Le projet porte sur la construction d'une unité de stockage clé en main d'une puissance de 170 MW / 340 MWh, reliée au réseau de transport belge ELIA, pour une mise en service prévue mi-2027.

Société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, Entech a renforcé son leadership dans le secteur des centrales de stockage en démontrant depuis 2025 sa capacité à monter en puissance sur des projets d'envergure en France comme à l'international.

Ce changement d'échelle se reflète d'ores et déjà dans les résultats du 1er semestre 2026, marqués par une forte progression du chiffre d'affaires et de la rentabilité qui permet aujourd'hui de financer l'accélération du développement de l'entreprise à l'international.