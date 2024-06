Entech, Eramet, Partouche : les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Capelli

Le promoteur immobilier communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Entech

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a publié ses résultats annuels au titre de l'exercice 2023-2024 d'où ressort une perte annuelle de 2,92 millions d'euros contre une perte de 741000 euros un an plus tôt. Son Ebitda affiche une perte de 1,2 million d'euros sur l'exercice mais ressort, comme prévu, à l'équilibre au second semestre. Le chiffre d'affaires s'élève à 45,68 millions d'euros en hausse de 32%.

Eramet

Eramet maintient sa contribution économique dans ses principaux territoires d'implantation et confirme l'impact de ses engagements d'entreprise. Sur l'ensemble de ses territoires d'implantation, la contribution économique du groupe a atteint 3 milliards d'euros en 2023. Sur la même période, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,8 milliards d'euros. Les achats locaux ont représenté les deux tiers de cette contribution, et les salaires environ un sixième.

Figeac Aéro

Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique rendra compte de ses résultats annuels.

Kaufman & Broad

Partenaires depuis 2021, sur le segment des résidences pour séniors, le promoteur immobilier Kaufman & Broad et la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) renforcent leurs liens en créant la SCI KetB étudiants. Dédiée à l'investissement dans les résidences étudiantes, elle est détenue à 51% par Kaufman & Broad et à 49% par la Banque des Territoires. Neoresid, filiale de Kaufman & Broad, assure l'exploitation des résidences du portefeuille et la SCI est gérée par 123 IM.

Partouche

Le groupe Partouche annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% au premier semestre, à 220,6 millions d'euros. Le spécialiste des jeux d'argent affiche cependant un Ebitda en recul à 41,0 millions d'euros contre 42,7 millions au premier semestre 2023, avec un résultat net de 7,1 millions d'euros contre 18,8 millions il y a un an. Avec une trésorerie nette de prélèvements de 89,8 millions d'euros , des capitaux propres de 367,3 millions d'euros et un endettement net de 81,2 millions d'euros, "la structure financière du groupe est saine et solide", annonce le groupe dans un communiqué.

Signaux Girod

Le spécialiste de la signalisation routière dévoilera ses résultats du premier semestre.

Vinci

Vinci Airports, filiale de Vinci Concessions, a finalisé l'acquisition de la majorité du capital (50,01 %) de l'aéroport d'Édimbourg pour un montant de 1,27 milliard de livres sterling. Vinci agit aux côtés de Global Infrastructure Partners (GIP), gérant le solde de 49,99 %, selon un schéma de partenariat comparable à celui de l'aéroport de Londres Gatwick. L'aéroport d'Édimbourg est le premier aéroport d'Écosse et le 6e aéroport du Royaume-Uni par son trafic, qui "a retrouvé son niveau pré-Covid. Son potentiel de croissance est notamment tiré par le développement des segments long-courriers.