Entain (Royaume-Uni) progresse après que BetMGM a prévu un bénéfice pour 2026
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformule pour dire "BetMGM" et non "BetMGM's" dans le titre)

4 février - ** Les actions de la société de paris britannique Entain ENT.L ont augmenté de 7,1% à 628 pence

** BetMGM, la coentreprise d'Entain avec la société américaine MGM Resorts MGM.N , a déclaré s'attendre à un bénéfice de base ajusté de 300 à 350 millions de dollars pour 2026.

** BetMGM annonce un bénéfice de base ajusté de 220 millions de dollars pour 2025

** BetMGM prévoit des revenus nets de 3,1 milliards de dollars à 3,2 milliards de dollars en 2026

** BetMGM retourne 270 millions de dollars en espèces à ses sociétés mères au quatrième trimestre

** Depuis le début de l'année, l'action de l'ENT a baissé d'environ 19 %

