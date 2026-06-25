Entain, propriétaire de Ladbrokes, entame son retrait progressif de ses activités en Europe centrale et orientale avec la cession d'une participation d'une valeur de 483 millions de dollars

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* Entain prévoit un retrait progressif de l'Europe centrale et orientale afin de réduire sa dette
* La participation d'EMMA Capital passe à 42,5 %
* Entain revoit à la baisse ses prévisions de marge bénéficiaire de son activité principale en ligne, la ramenant à une fourchette comprise entre 21 % et 22 %
* Le cours de l'action grimpe jusqu'à 4 %
(Mise à jour avec le commentaire d'EMMA Capital au paragraphe 5 et les informations sur le cours de l'action au paragraphe 7)
Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder une participation de 20 % dans ses activités d’Europe centrale et orientale à son partenaire EMMA Capital pour 425 millions d’euros (483 millions de dollars), marquant ainsi la première étape d’un retrait progressif visant à réduire sa dette. La société avait commencé à étudier différentes options concernant sa coentreprise dans la région, y compris une vente potentielle, avait rapporté Reuters la semaine dernière, citant trois sources proches du dossier.
Entain, qui exploite BetMGM aux États-Unis ainsi que MGM Resorts MGM.N et Ladbrokes au Royaume-Uni, subit des pressions pour réduire ses coûts afin de compenser l’impact de la hausse des taxes sur les jeux d’argent en ligne en Grande-Bretagne, bien qu’elle ait bénéficié d’une transition vers les paris et les jeux en ligne.
Cette cession ramènera la participation d’Entain de 67,5 % à 47,5 % et portera celle d'EMMA Capital dans Entain CEE à 42,5 %, tandis qu’un accord de vote confère également à la société d’investissement tchèque une influence sur la participation de 10 % détenue par la famille Juroszek.
“L'augmentation de la participation pour devenir le principal actionnaire disposant de droits de vote était une étape suivante tout à fait logique”, a déclaré Pavel Horák, directeur des investissements chez EMMA Capital, dans un communiqué.
Entain a indiqué qu’elle continuerait à évaluer les options permettant de céder sa participation restante dans cette entreprise, qui détient SuperSport en Croatie et STS en Pologne. L’entreprise a généré un Ebitda de 183,7 millions de livres sterling (242,25 millions de dollars) l’année dernière.
L'action d'Entain, société basée sur l'île de Man, a progressé de 4 %pour atteindre576,6 pence à 13h50 GMT.
La société a également révisé ses prévisions , l’activité en Europe centrale et orientale ne devant plus être entièrement consolidée. Elle table désormais sur une marge bénéficiaire annuelle de base comprise entre 21 % et 22 % pour sa division en ligne, contre 23 % à 24 % auparavant, et s’est dite satisfaite des prévisions du marché concernant le bénéfice de base du groupe, estimé à environ 1,13 milliard de livres sterling.
(1 $ = 0,8821 €)
(1 $ = 0,7583 £)
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