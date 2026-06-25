Entain engage sa sortie d'Entain CEE, le titre en forte hausse

Le groupe de paris et de jeux entend monétiser sa participation dans sa coentreprise d'Europe centrale afin de réduire son endettement avant une sortie complète.

Entain gagne plus de 6% à Londres après avoir conclu un accord avec son partenaire EMMA Capital visant à lui céder une participation de 20% dans Entain CEE, pour un montant d'environ 425 MEUR, dont 395 MEUR versés à la finalisation de l'opération et un complément prévu début 2027 en fonction des performances de l'exercice 2026.

La transaction valorise Entain CEE à 2,1 MdsEUR et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires. Le produit net de la cession servira à réduire la dette du groupe, avec une économie annuelle d'intérêts estimée à environ 20 MGBP.

A l'issue de l'opération, la participation d'Entain sera ramenée de 67,5% à 47,5%, tandis qu'EMMA Capital détiendra 42,5% (vs 22,5% précédemment) et prendra le contrôle de la coentreprise grâce à un accord de vote avec la famille Juroszek, qui conservera 10%.

Entain réaffirme viser une croissance de 5% à 7% du produit net des jeux (Net Gaming Revenue, NGR) en ligne en 2026 à taux de change constants, tout en maintenant ses prévisions d'EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sous-jacent pour le groupe. Le groupe indique également poursuivre l'évaluation des options en vue de céder sa participation restante dans Entain CEE.

AlphaValue rappelle qu'Entain CEE exploite les marques STS en Pologne et SuperSport en Croatie, qui ont généré, sur l'exercice 2025, un revenu net de jeux (NGR) de 522 millions de livres sterling et un EBITDA de 184 millions de livres sterling.