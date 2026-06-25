 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Entain engage sa sortie d'Entain CEE, le titre en forte hausse
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 16:11

Le groupe de paris et de jeux entend monétiser sa participation dans sa coentreprise d'Europe centrale afin de réduire son endettement avant une sortie complète.

Entain gagne plus de 6% à Londres après avoir conclu un accord avec son partenaire EMMA Capital visant à lui céder une participation de 20% dans Entain CEE, pour un montant d'environ 425 MEUR, dont 395 MEUR versés à la finalisation de l'opération et un complément prévu début 2027 en fonction des performances de l'exercice 2026.

La transaction valorise Entain CEE à 2,1 MdsEUR et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires. Le produit net de la cession servira à réduire la dette du groupe, avec une économie annuelle d'intérêts estimée à environ 20 MGBP.

A l'issue de l'opération, la participation d'Entain sera ramenée de 67,5% à 47,5%, tandis qu'EMMA Capital détiendra 42,5% (vs 22,5% précédemment) et prendra le contrôle de la coentreprise grâce à un accord de vote avec la famille Juroszek, qui conservera 10%.

Entain réaffirme viser une croissance de 5% à 7% du produit net des jeux (Net Gaming Revenue, NGR) en ligne en 2026 à taux de change constants, tout en maintenant ses prévisions d'EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sous-jacent pour le groupe. Le groupe indique également poursuivre l'évaluation des options en vue de céder sa participation restante dans Entain CEE.

AlphaValue rappelle qu'Entain CEE exploite les marques STS en Pologne et SuperSport en Croatie, qui ont généré, sur l'exercice 2025, un revenu net de jeux (NGR) de 522 millions de livres sterling et un EBITDA de 184 millions de livres sterling.

Valeurs associées

ENTAIN
576,100 GBX LSE +3,91%
GVC HOLD
1 038,750 GBX LSE +0,56%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,8 -6,77%
CAC 40
8 445,69 +0,72%
Pétrole Brent
73,94 +1,09%
SOITEC
110,65 +3,12%
TOTALENERGIES
68,87 -0,92%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank