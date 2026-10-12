ENQUÊTE-TSMC devrait afficher un sixième trimestre consécutif de bénéfices records grâce à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice net devrait bondir de 65 % pour atteindre 746,3 milliards de T$ au troisième trimestre

* Conférence téléphonique sur les résultats prévue jeudi à 06h00 GMT

* TSMC, l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 50 % pour atteindre un nouveau record, a annoncé TSMC jeudi

par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces d'IA de pointe, devrait enregistrer un sixième trimestre consécutif de résultats records, porté par l'essor des dépenses d'infrastructure dans le secteur technologique.

Selon les analystes, la demande pour les capacités de fabrication de puces d'IA de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW , ainsi que pour sa technologie avancée d'encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l’entreprise la plus valorisée d’Asie, fournisseur clé de Nvidia NVDA.O et d’Apple AAPL.O . Sa capitalisation boursière, qui s’élève à environ 2 100 milliards de dollars, est presque le double de celle de son concurrent sud-coréen Samsung Electronics

005930.KS .

Jeudi, TSMC devrait annoncer une hausse de 65 % de son bénéfice net au troisième trimestre, à 746,3 milliards de dollars taïwanais (soit 23,4 milliards de dollars), selon un SmartEstimate de LSEG établi à partir des prévisions de 16 analystes. Les SmartEstimates accordent plus de poids aux prévisions des analystes dont les prévisions sont les plus régulièrement exactes.

Une conférence téléphonique sur les résultats, au cours de laquelle la société communiquera ses prévisions pour le quatrième trimestre et ses prévisions actualisées pour l'ensemble de l'année, est prévue à 06h00 GMT.

Tout résultat supérieur à 706,56 milliards de T$ marquerait le bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise, ainsi que son 11e trimestre consécutif de croissance des bénéfices.

Jeudi dernier, la société a annoncé une hausse de 50 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires du troisième trimestre , dépassant les prévisions du marché et atteignant un nouveau record.

Dans un rapport daté du 6 octobre, Charlie Chan, analyste chez Morgan Stanley, a déclaré qu’il s’attendait à ce que TSMC relève ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel dans une fourchette comprise entre 40 % et un peu plus, contre son objectif actuel de plus de 40 %, grâce à la forte demande pour ses puces de 3 nanomètres.

PERSPECTIVES D'EXPANSION AU TEXAS

TSMC investit 265 milliards de dollars pour construire des usines de puces dans l’État américain de l’Arizona, dont 100 milliards supplémentaires annoncés en juillet.

En septembre, Reuters a rapporté que TSMC évaluait un investissement potentiel au Texas. Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a également déclaré la semaine dernière que ses entreprises construiraient et exploiteraient le complexe de puces d’IA Terafab, dont TSMC pourrait sous-louer une partie.

Les analystes s'attendent à ce que TSMC réponde aux questions concernant ses éventuels projets d'expansion au Texas.

Dans son rapport, M. Chan a indiqué qu’une expansion au Texas pourrait s’avérer nécessaire compte tenu de la demande croissante des clients et de l’espace limité sur le site de TSMC en Arizona d’ici cinq ans.

Phelix Lee, analyste actions senior chez Morningstar, estime toutefois que l’urgence pour TSMC de s’implanter au Texas est relative, étant donné que certaines des usines prévues en Arizona n’ont pas encore été construites.

"Le Texas est un emplacement idéal pour un grand projet d’expansion visant les années 2030 ou 2040, compte tenu de sa longue histoire en matière d’écosystème des semi-conducteurs et de son vivier de talents", a déclaré M. Lee. "Cela pourrait être une carotte tendue pour anticiper d’éventuelles mesures commerciales ou autres politiques américaines."

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats de juillet , la société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour cette année, les portant à un montant compris entre 60 et 64 milliards de dollars, contre une fourchette précédente allant de 52 à 56 milliards de dollars.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont progressé de 63 % depuis le début de l’année, ce qui correspond globalement à la hausse de 69 % enregistrée par l’ensemble du marché .TWII .