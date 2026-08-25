ENQUÊTE-Nvidia doit faire ses preuves en matière de croissance alors que le lancement de Rubin suscite des interrogations sur le financement de l’IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les données de LSEG, les analystes prévoient une hausse de 82,8 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 104,20 milliards de dollars

* Les livraisons des processeurs Vera Rubin de nouvelle génération devraient débuter cet automne

* La semaine dernière, Nvidia a accepté de garantir jusqu’à 105 milliards de dollars pour le bail du centre de données d’OpenAI dans l’Ohio

par Anhata Rooprai, Rashika Singh et Aditya Soni

Les résultats de Nvidia NVDA.O , attendus mercredi, permettront de vérifier si les dernières puces Rubin de la société peuvent générer une nouvelle période de croissance explosive, alors que certains investisseurs s’interrogent sur la pérennité du boom des dépenses en IA.

Le fabricant de puces a été le principal bénéficiaire de la course à la mise en place d’infrastructures d’IA. Récemment, cependant, son titre a subi des pressions, la société ayant réinjecté des milliards de dollars dans l’écosystème de l’IA, ce qui a attisé les craintes quant à son rôle dans des “transactions circulaires ” susceptibles de gonfler artificiellement la demande et de fausser les signaux économiques généraux. L'action Nvidia a progressé de 11,8 % depuis le début de l'année et a pris du retard sur ses principaux concurrents; l'entreprise

a même brièvement cédé link sa place de société la plus valorisée au monde à Apple AAPL.O le mois dernier. En moyenne, les analystes s’attendent à ce que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre double presque par rapport à l’année précédente pour atteindre 92,18 milliards de dollars — soit le rythme de croissance le plus rapide depuis sept trimestres —, porté par plus d'un doublement des ventes destinées aux centres de données, selon les données compilées par LSEG.

Les investisseurs s’intéressent toutefois de plus en plus à la rapidité avec laquelle Nvidia pourra faire passer ses clients de ses puces Blackwell à ses processeurs Vera Rubin de nouvelle génération, dont les livraisons devraient débuter cet automne. Cette croissance est alimentée par une vague de dépenses dans les centres de données de la part des géants de la technologie, qui devrait dépasser les 730 milliards de dollars link cette année, ainsi que par l’explosion des dépenses des petites entreprises de cloud computing spécialisées dans l’IA, telles que CoreWeave CRWV.O , soutenues par Nvidia.

LES MÉCANISMES DE SÉCURITÉ DE L’IA SUSCITENT DES INQUIÉTUDES L’examen minutieux de ces dépenses s’est intensifié après que Nvidia a contribué ce mois-ci à organiser un financement de 500 milliards de dollars link auprès de six grandes institutions financières américaines pour ses clients développant des infrastructures d’IA. La semaine dernière, Nvidia a également accepté de garantir jusqu’à 105 milliards de dollars link afin d’aider OpenAI à louer un immense centre de données dans l’Ohio pour une durée de 20 ans – l’un de ses plus importants engagements financiers en matière d’IA.

“Cela fait d’eux une sorte d’acteur central, à l’image d’une banque centrale, dans le domaine de l’IA”, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management, qui détient des actions Nvidia. “Le réel risque réside dans une exposition totale à l’IA sans diversification; pour que cela soit couronné de succès, il est essentiel que les taux d’adoption des outils d’IA continuent de croître.”

Le directeur général Jensen Huang a expliqué que la logique qui pousse Nvidia à utiliser son bilan pour soutenir cet essor est simple: le fabricant de puces dispose de liquidités abondantes qu’il peut utiliser pour soutenir les déploiements d’IA de ses clients, qui connaissent une croissance rapide mais sont encore déficitaires. Il a précisé que le soutien apporté au centre de données de l’Ohio ne constituait pas un financement circulaire, car OpenAI paierait le loyer et que Nvidia aidait à financer et à sécuriser les centres de données, les alimentations électriques et les installations qui abriteraient ses puces pendant des décennies.

CONCURRENCE CROISSANTE, L’ACCÉLÉRATION DE LA PRODUCTION DES PU**CES** RUBIN AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Une montée en puissance réussie de ses puces Rubin est cruciale, car Nvidia fait face à une concurrence croissante de la part des puces sur mesure des géants de la tech et des processeurs centraux d’Intel INTC.O et d’AMD AMD.O dans le domaine de l’inférence, le processus par lequel l’IA automatise des tâches et répond à des requêtes. Les analystes de Morgan Stanley estiment que ces puces pourraient générer près de 9 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre se terminant en octobre. “Nous nous attendons à ce que la société présente Rubin comme le vecteur d’une amélioration significative de la rentabilité des solutions d’IA par rapport à Blackwell, qui est déjà la plateforme de référence”, ont-ils déclaré dans une note de recherche, tout en ajoutant qu’il faudrait un certain temps pour déterminer si Nvidia parviendrait à conquérir des parts de marché au détriment d’AMD et des puces d’IA sur mesure développées par les grandes entreprises technologiques. Les analystes s’attendent à ce que Nvidia prévoie une hausse de 82,8 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 104,20 milliards de dollars. La marge brute ajustée pour les deuxième et troisième trimestres devrait se maintenir autour de 75 %.