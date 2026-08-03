ENQUÊTE-Les premiers résultats de SpaceX placent les dépenses de Musk en matière d'IA sous la loupe de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats de calcul pourraient dépasser les 25 milliards de dollars en rythme annualisé une fois qu'ils auront atteint leur pleine capacité

* Les investisseurs souhaitent connaître le calendrier prévu pour l’autofinancement de l’IA, le pic des dépenses et les projets de calcul orbital

* L'expansion de Starlink sur les marchés des entreprises et des administrations publiques pourrait renforcer les marges

par Akash Sriram

Le premier rapport financier de SpaceX

SPCX.O depuis son introduction en bourse record permettra de déterminer dès à présent si les bénéfices de Starlink sont suffisants pour soutenir les dépenses en forte croissance de l’entreprise dans les domaines de l’IA et des projets spatiaux.

Attendus mardi après la clôture de la Bourse, ces résultats donneront aux quelques investisseurs publics de SpaceX une première occasion de juger si les fondements financiers de la valorisation élevée de l’entreprise soutiennent la vision du directeur général Elon Musk d’un géant couvrant l’IA, l’espace et les télécommunications.

Musk a présenté l’IA comme le futur moteur de croissance de SpaceX, avec des ambitions allant au-delà de la simple location de capacité de calcul à d’autres entreprises pour s’étendre au développement de modèles de pointe, de logiciels grand public et d’entreprise, et, à terme, de centres de données dans l’espace. Mais tant que ses activités d’IA et ses opérations de lancement de Starship ne seront pas autonomes, Musk prévoit d’utiliser les bénéfices de Starlink pour financer ces deux projets, une stratégie que les critiques jugent non viable.

“Starlink fonctionne à merveille, mais il ne peut à lui seul financer un programme d’investissements en IA s’élevant à 30 milliards de dollars par an”, a déclaré Will Rhind, fondateur et directeur général de GraniteShares, un gestionnaire d’actifs proposant des ETF liés à la performance de l’action SpaceX.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que l’activité IA quasi triple pour atteindre 2,33 milliards de dollars au cours du trimestre d’avril à juin, en forte hausse par rapport à la croissance de 12,5 % enregistrée au trimestre précédent. La croissance de Starlink devrait également s’accélérer, passant de 31,6 % à 52,6 %, principalement grâce à son expansion dans davantage de pays.

L’expansion de SpaceX dans le domaine de l’IA a absorbé 7,72 milliards de dollars au cours du trimestre de janvier à mars, représentant environ les trois quarts des dépenses d’investissement totales de l’entreprise. Les analystes s’attendent à ce que SpaceX annonce des dépenses d’investissement de près de 14,05 milliards de dollars pour le trimestre d’avril à juin. Les dépenses d’investissement dans le segment de l’IA devraient être multipliées par plus de six pour atteindre 10,2 milliards de dollars par rapport à la même période de l’année dernière, selon les données de Visible Alpha.

L'action SpaceX a fortement reculé depuis l'introduction en bourse de la société en juin, évaluée à 86 milliards de dollars, les investisseurs s'interrogeant sur le bien-fondé de sa valorisation élevée, à 77 fois le chiffre d'affaires prévisionnel.

Le titre pourrait subir une pression supplémentaire avec l’expiration, à compter du 6 août, de la période de blocage post-introduction en bourse de SpaceX, ce qui pourrait déclencher une vague de ventes d’actions détenues par des initiés et des investisseurs de la première heure sur le marché.

Les investisseurs seront également impatients d’entendre les commentaires de Musk sur une éventuelle fusion entre SpaceX et Tesla TSLA.O après la publication, la semaine dernière, d’un article indiquant que les dirigeants de son entreprise de véhicules électriques avaient reçu pour consigne de se préparer à une scission de son activité en Chine en vue d’un éventuel accord. Musk a qualifié cette information de "fake news", mais il avait auparavant refusé d’écarter cette possibilité, invoquant les chevauchements croissants entre les deux entreprises.

ZOOM SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'INFORMATIQUE

Les analystes tablent sur un chiffre d’affaires de 3,82 milliards de dollars pour le service de connectivité (Starlink) et sur un résultat d’exploitation de 1,42 milliard de dollars pour le deuxième trimestre clos le 30 juin. Au premier trimestre, le résultat d’exploitation s’élevait à 1,19 milliard de dollars. Fin mars, Starlink comptait 10,3 millions d’abonnés, soit environ le double du niveau enregistré un an plus tôt, bien que le chiffre d’affaires moyen par utilisateur ait chuté de près de 25 %.

SpaceX a signé des accords de calcul IA avec des clients tels qu’Anthropic, Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) et Reflection AI, mais cela pourrait ne pas suffire.

“La question clé pour les investisseurs est de savoir si SpaceX parviendra à monétiser suffisamment rapidement son infrastructure d’IA via des services de calcul pour le compte de tiers afin de compenser l’extraordinaire intensité en capital de xAI”, a déclaré Michael Monaghan, gestionnaire de portefeuille du fonds ETF Founders 100 FFF.Z , qui détient des actions SpaceX.

Julie Zhu, analyste chez MoffettNathanson, s’attend à ce que l’activité IA de SpaceX génère un résultat opérationnel positif cette année, grâce à des accords d’infrastructure, même si elle précise que ces gains seront tempérés par les besoins en dépenses d’investissement nettement plus élevés de ce segment.

“Il ne s’agira pas d’une histoire de flux de trésorerie disponible, ni maintenant, ni dans un avenir proche, ni peut-être même jamais”, a déclaré Bill Birmingham, directeur général chez REX Financial, qui propose des ETF liés à l’action SpaceX.

Pour l’ensemble de la société, les analystes s’attendent à ce que SpaceX annonce un chiffre d’affaires d’environ 6,93 milliards de dollars au deuxième trimestre et une perte avant intérêts et impôts de 1,55 milliard de dollars.

STARSHIP RESTE UN ÉLÉMENT CLÉ

De nombreux investisseurs considèrent toujours Starship comme l’atout le plus important de SpaceX et la clé de la vision à long terme de Musk, qui sous-tend les projets d’expansion de Starlink, d’envoi d’astronautes sur la Lune pour le compte de la Nasa d’ici 2028 et, à terme, de déploiement de satellites dotés d’intelligence artificielle en orbite.

Le mois dernier, Starship a déployé avec succès les premiers satellites Starlink V3 améliorés à l’issue de son 13e vol d’essai , mais le propulseur Super Heavy n’a pas réussi à effectuer un amerrissage contrôlé.

Les analystes s’attendent à ce que l’activité de lancement de SpaceX génère un chiffre d’affaires de 871,4 millions de dollars au deuxième trimestre, tout en affichant une perte d’exploitation de 773 millions de dollars. Au cours du trimestre janvier-mars, la perte d’exploitation a été multipliée par neuf par rapport à l’année précédente, et le chiffre d’affaires a chuté de 28,4 % pour s’établir à 619 millions de dollars.

“Les progrès réalisés sur le programme Starship sont essentiels pour démontrer aux investisseurs que l’entreprise suit la trajectoire souhaitée”, a déclaré Micah Walter-Range, spécialiste du secteur spatial qui a contribué à l’élaboration de l’indice suivi par l’ETF Procure Space UFO.O .