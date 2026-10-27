ENQUÊTE-Les entreprises énergétiques américaines devraient produire une quantité record de gaz naturel en 2026, alors que la demande mondiale s'envole

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* Expand, EQT et Range prévoient de maintenir ou de réduire leurs dépenses en 2026 tout en augmentant leur production

* L'opération boursière de 13 milliards de dollars d'EQT visant l'acquisition de Range donnera naissance au plus grand producteur de gaz des États-Unis

* Selon l’EIA américaine, la hausse de 17 % des exportations de GNL est le principal moteur de la croissance de la demande en 2026

* La production d'électricité des centres de données, un facteur clé de la hausse de la consommation de gaz

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines s'attendent à ce que 2026 marque une deuxième année consécutive de production record de gaz naturel, alors que la demande mondiale en exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) et en combustible destiné à alimenter les immenses centres de données ne cesse de croître.

Trois des plus grands producteurs de gaz américains — Expand Energy EXE.O , EQT EQT.N et Range Resources RRC.N — publieront leurs résultats du troisième trimestre mardi après la clôture de la Bourse. Ces trois entreprises ont indiqué qu’elles dépenseraient en 2026 un montant à peu près équivalent, voire inférieur, à celui de l’année dernière, tout en augmentant leur production de gaz, se positionnant ainsi pour capter la demande croissante alors que les nouvelles capacités d’exportation de GNL et les besoins en énergie des centres de données redessinent le paysage énergétique américain.

Dans le but de conserver sa position dominante sur le marché américain du gaz, EQT EQT.N , deuxième producteur de gaz du pays, a annoncé lundi qu’il allait racheter Range Resources RRC.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 13 milliards de dollars, qui donnera naissance au plus grand producteur de gaz du pays.

Sur une base annuelle, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a indiqué que la production américaine de gaz était en passe de passer d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 112,2 bcfd en 2026, puis à 116,1 bcfd en 2027.

« L’essentiel de cette croissance () provient du gaz associé du bassin permien ainsi que de celui de Haynesville », a déclaré Matthew Bernstein, vice-président chargé du pétrole et du gaz en Amérique du Nord au sein du cabinet de recherche et de conseil en énergie Rystad Energy. Le bassin permien s’étend à l’est du Nouveau-Mexique et à l’ouest du Texas, tandis que celui de Haynesville couvre le nord-ouest de la Louisiane et l’est du Texas.

M. Bernstein a indiqué que la croissance de la production de gaz dans le bassin du Permien, le plus grand bassin schisteux producteur de pétrole du pays, était liée à la hausse de la production pétrolière. Les entreprises énergétiques américaines extraient davantage de pétrole (et de gaz) pour contribuer à l’approvisionnement mondial en carburant, alors que les perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran devraient faire grimper les prix au comptant du brut américain à leur plus haut niveau depuis quatre ans en 2026, selon les prévisions de l’EIA.

La demande totale de gaz aux États-Unis, quant à elle, passera d’un niveau record de 116,5 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 120,0 bcfd en 2026, selon les données de l’EIA, principalement en raison d’une hausse de 17 % des exportations de GNL. Les importations en provenance du Canada fournissent le gaz supplémentaire nécessaire pour répondre à la demande américaine, ainsi qu’aux exportations.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée.

UNE PRODUCTION RECORD EN PERSPECTIVE

Expand Energy, actuellement le plus grand producteur de gaz américain, devrait afficher un résultat net de 304,3 millions de dollars au troisième trimestre, selon les estimations de LSEG, contre un résultat net ajusté de 234,0 millions de dollars au même trimestre de l’année dernière.

Pour l’année, Expand a indiqué dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, publié en juillet, qu’elle prévoyait d’investir entre 2,75 et 2,95 milliards de dollars afin de produire entre 7,4 et 7,6 milliards de pieds cubes d’équivalent gaz par jour (bcfed) en 2026. À titre de comparaison, des dépenses similaires en 2025 permettraient de produire en moyenne 7,2 bcfed.

EQT devrait afficher un résultat net de 255,4 millions de dollars au troisième trimestre, selon les estimations de LSEG, en baisse par rapport au résultat net ajusté de 328,6 millions de dollars enregistré au même trimestre l’année dernière.

EQT avait annoncé en début d’année avoir revu à la baisse de 25 millions de dollars ses prévisions de dépenses d’investissement de maintenance pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 2,04 et 2,19 milliards de dollars, et avoir relevé ses prévisions de production pour l’année de 0,25 bcfed, pour atteindre une moyenne comprise entre 6,5 et 6,7 bcfed. À titre de comparaison, les dépenses s’élèveraient à environ 2,324 milliards de dollars en 2025 pour produire une moyenne de 6,5 bcfed.

Range, quant à elle, devrait afficher un résultat net de 188,4 millions de dollars au troisième trimestre, selon les estimations de LSEG, en hausse par rapport au résultat net ajusté de 135,2 millions de dollars enregistré au même trimestre l’année dernière.

EQT et Range ont indiqué que la société issue de la fusion disposerait d’une production nette supérieure à 9 bcfed. Les entreprises prévoient de finaliser la transaction au cours du premier trimestre 2027.