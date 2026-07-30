ENQUÊTE : Les analystes s'attendent à ce qu'Amazon enregistre sa plus forte croissance de chiffre d'affaires depuis cinq ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action Amazon.com Inc AMZN.O a progressé de 4,8 % jeudi dans le sillage d'un rebond général du marché, à la veille de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, les investisseurs s'intéressant particulièrement aux projets d'investissement dans l'intelligence artificielle

** Wall Street s'attend à ce que le géant de la vente en ligne et du cloud computing annonce pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 1,82 dollar, contre 1,68 dollar un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 196,47 milliards de dollars, soit une hausse de 17 % par rapport aux 167,71 milliards de dollars enregistrés au même trimestre de l'année précédente, selon les données de LSEG

** Les estimations suggèrent que le deuxième trimestre afficherait le taux de croissance en glissement annuel le plus élevé du chiffre d'affaires d'AMZN depuis le deuxième trimestre 2021

** Au cours des huit derniers trimestres, le BPA d’AMZN a dépassé les prévisions de Wall Street à six reprises, avec des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre 2025 (~1,1 %) et au premier trimestre 2026 (~1 ,7 %); le chiffre d’affaires a atteint ou dépassé les attentes à sept reprises, avec un résultat inférieur aux prévisions au deuxième trimestre 2024 (~0,4 %) ** Les investisseurs se montrent de plus en plus sceptiques quant à la justification des dépenses massives des géants de la tech dans l’IA. Les réactions au deuxième trimestre ont été mitigées jusqu’à présent: les actions d’Alphabet

GOOGL.O et de Meta META.O ont chuté après la publication de leurs résultats, tandis que Microsoft

MSFT.O a impressionné

** Le cours de clôture d’AMZN s’établissait à 237,42 $ contre un objectif de cours médian de 315 $, selon LSEG, qui recense 69 recommandations d’analystes: 19 « achat fort », 46 « achat » et 4 « conserver »

** Depuis le début de l’année, l’action Amazon a progressé de 2,9 %, contre une hausse de 8,5 % pour l’indice Dow Jones des valeurs industrielles .DJI , un recul d’environ 6 % pour le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD et une hausse d’environ 15,8 % pour l’indice technologique du S&P 500 .SPLRCT

** Les options sur AMZN laissent entrevoir une variation de 6,9 % du cours de l’action, dans un sens ou dans l’autre, d’ici vendredi; au cours des huit derniers trimestres, l’action a en moyenne évolué de 5,4 % le lendemain de la publication des résultats, selon Trade Alert