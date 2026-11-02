ENQUÊTE-Le nouveau directeur général d'Apple, John Ternus, va devoir faire face à son premier test en matière de résultats financiers alors que les coûts de la mémoire s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les données de LSEG, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de la période juillet-septembre progresse de près de 11 % pour atteindre 113,39 milliards de dollars

* Le bénéfice net devrait progresser d'environ 6 % pour atteindre 29,04 milliards de dollars, dans un contexte de hausse des coûts des puces mémoire

* Les ventes de l'iPhone Duo seront prises en compte dans les prévisions pour le trimestre des fêtes de fin d'année

par Aditya Soni et Stephen Nellis

John Ternus tiendra lundi sa première conférence téléphonique sur les résultats en tant que directeur général d’Apple AAPL.O . Les investisseurs se pencheront sur les prévisions de la société pour déterminer si une vague de nouveaux produits pourra contribuer à compenser la hausse des coûts des puces mémoire.

Ternus, qui a pris la relève de Tim Cook en septembre, a supervisé le lancement du premier téléphone pliable d’Apple , du hub domotique et des premiers ordinateurs portables à écran tactile d’Apple . Tous ces produits ont commencé à être commercialisés au cours du premier trimestre fiscal actuel de l’entreprise, dans un contexte que Tim Cook avait qualifié de "crue centenaire" liée à la hausse des coûts de la mémoire .

Apple fera l’objet d’une attention particulière sur trois points clés: ses perspectives cruciales pour le trimestre des fêtes de fin d’année, les remarques de Ternus sur l’IA et la nouvelle version de Siri, ainsi que la hausse des coûts des puces mémoire qui, selon les analystes, devrait faire chuter la croissance des bénéfices trimestriels à son plus bas niveau depuis six trimestres.

Apple s'efforce de positionner ses offres d'IA différemment de celles de ses concurrents, tels que l'agent "Muse" de Meta Platforms META.O , qui a pris d'assaut les classements de l'App Store ces dernières semaines.

Des concurrents tels qu’OpenAI, qu'Apple poursuit en justice pour vol présumé de secrets commerciaux, développent également des appareils destinés à supplanter l’iPhone en tant qu’appareil central dans la vie des utilisateurs. La manière dont Apple adopte l’IA pourrait également avoir des implications majeures pour l’avenir de son activité de services, dont le ralentissement de la croissance inquiète les investisseurs après des années d’expansion rapide.

"Les récentes innovations en matière d’agents intelligents dépassent de loin notre expérience avec l’IA de Siri, mais Apple a reconnu que l’IA de Siri… est bien plus axée sur la confiance et la vie privée", a déclaré Dan Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust, qui détient des actions Apple.

Apple commercialise ses systèmes d’IA à l’intention du "grand public" plutôt que des initiés de la Silicon Valley, qui sont de grands utilisateurs de modèles d’IA de pointe proposés par des entreprises telles qu’OpenAI.

Morgan a ajouté que les investisseurs souhaitent savoir si Apple pourrait tirer profit de la distribution d’agents IA tiers via son App Store et prélever une commission sur le chiffre d’affaires qu’ils génèrent.

UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE À CELLE DU MARCHÉ

Pour l’instant, la réticence d’Apple à se lancer dans la course effrénée aux dépenses en IA a joué en sa faveur. Son action a progressé d’environ 27 % cette année, surperformant les géants de la technologie tels que Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O , Meta et Amazon AMZN.O , alors que les investisseurs cherchent à se mettre à l’abri des inquiétudes croissantes liées au coût de la mise en place d’infrastructures d’IA.

Selon les données de LSEG, les analystes s’attendent à ce qu’Apple annonce une hausse de près de 11 % de son chiffre d’affaires, à 113,39 milliards de dollars, pour la période de juillet à septembre, qui correspond au quatrième trimestre fiscal de la société. Le bénéfice net devrait progresser d’environ 6 %, à 29,04 milliards de dollars.

L'activité de services d'Apple devrait progresser de près de 10 % pour atteindre 31,56 milliards de dollars, soit son rythme de croissance le plus lent depuis plus de trois ans.

Les ventes d’iPhone devraient grimper d’environ 15 % pour atteindre 56,54 milliards de dollars, marquant un ralentissement par rapport à la croissance d’environ 22 % enregistrée au cours des trois mois précédents. Ces résultats ne tiendront compte que de neuf jours de ventes des nouveaux modèles d’iPhone 18 Pro, tandis que l’iPhone Duo, le premier smartphone pliable de la marque, est sorti le 23 octobre et profitera donc au trimestre des fêtes de fin d’année.

Les commentaires sur les ventes du Duo seront scrutés de près après que certains acheteurs de cet appareil, dont le prix de départ est de 1.999 dollars aux États-Unis, ont signalé des fissures et des lignes le long du pli central de l’écran intérieur, ce qui a poussé Apple à proposer des remplacements. Les commandes en ligne du Duo avaient été épuisées en quelques minutes.

Nabila Popal, analyste chez IDC, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la demande pour le Duo continue de dépasser l’offre malgré les problèmes d’écran. Selon elle, le véritable test consistera à voir à quelle vitesse Apple pourra remplacer les appareils concernés alors que les stocks restent limités.

La Bank of America estime que les acheteurs du Duo devront patienter en moyenne 79 jours avant d’être livrés, les expéditions s’étalant jusqu’en janvier.