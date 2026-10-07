ENQUÊTE-Le bénéfice de Samsung au troisième trimestre devrait être multiplié par neuf, mais les marges sur les puces pourraient stagner

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* Le bénéfice de Samsung au troisième trimestre devrait être multiplié par neuf grâce à la demande en matière d'IA

* Les prix des puces augmentent, mais le rythme de croissance ralentit

* Samsung booste ses ventes de puces HBM et réduit l'écart avec SK Hynix

par Hyunjoo Jin

Samsung Electronics devrait afficher une multiplication par près de neuf de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, porté par une forte demande en matière d'IA, bien que les analystes aient revu leurs prévisions à la baisse de près de 8 % depuis fin août.

Malgré un ralentissement de la hausse des prix des puces mémoire et un renforcement du won sud-coréen, le plus grand fabricant mondial de puces mémoire devrait afficher un bénéfice d'exploitation de 106 100 milliards de wons (79,1 milliards de dollars) pour le trimestre juillet-septembre.

Le LSEG SmartEstimate, basé sur les prévisions de 21 analystes et pondéré en faveur de ceux qui ont fait leurs preuves, a été revu à la baisse de 7,7% depuis fin août.

Ce chiffre représente une hausse par rapport aux 12 170 milliards de wons enregistrés un an plus tôt 005930.KS et marque le quatrième trimestre consécutif de bénéfice d’exploitation record pour Samsung, soulignant une pénurie prolongée de mémoire alors que la demande en infrastructures d’IA dépasse la croissance de l’offre.

Les fabricants de puces s’attendent à ce que cette pénurie, qui a débuté il y a plus d’un an, persiste jusqu’à l’année prochaine, voire jusqu’en 2028.

Toutefois, le rythme des hausses de prix s’est ralenti au troisième trimestre, alimentant les craintes que les marges sur les puces aient atteint leur pic et soulevant des questions quant à la pérennité du boom des dépenses en IA.

Samsung publiera jeudi ses résultats préliminaires du troisième trimestre, avant la publication des données détaillées fin octobre.

Le ralentissement de la hausse des prix de la mémoire est suivi de près par les investisseursaprès une haussede plus d’un an alimentée par la demande liée à l’IA.

Cette hausse a permis aux plus grands producteurs mondiaux de mémoires — Samsung, SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O — d'enregistrer des bénéfices et des marges records.

LE POIDS CROISSANT DES COÛTS

La hausse des prix des puces a entraîné une augmentation du coût des smartphones et des appareils électroniques grand public, ce qui pèse sur la demande.

Dans le même temps, les contrats d’approvisionnement à long terme conclus entre les fabricants de puces et leurs clients ont limité les hausses de prix en échange d’un approvisionnement garanti.

TrendForce prévoit que les prix contractuels des DRAM classiques augmenteront de 10% à 15% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse d’environ 60% enregistrée au deuxième trimestre.

“Bien que le marché reste caractérisé par une offre restreinte, le rythme de la hausse des prix devrait ralentir”, a déclaré Avril Wu, vice-présidente senior chargée de la recherche.

Les fournisseurs se méfient de nouvelles hausses de prix trop brutales qui pourraient nuire à la demande sur un large éventail de produits électroniques grand public, a ajouté Wu.

“De plus, les contrats à long terme représentent une part de plus en plus importante de la production totale des fournisseurs. Grâce aux mécanismes de plafonnement des prix qui y sont intégrés, le rythme des hausses de prix s’est ralenti”, a expliqué Wu.

En juillet, Samsung a annoncé son intention de conclure des contrats à long terme couvrant environ les deux tiers de sa production de mémoires, rejoignant ainsi ses concurrents qui cherchent à réduire leur exposition aux cycles d’expansion et de ralentissement du secteur.

Son concurrent américain Micron a déclaré que le marché des puces pourrait être plus tendu en 2027 et 2028 que cette année, bien qu’il s’attende à ce que sa marge brute recule à 86,3% au cours du trimestre actuel, contre 87%, en partie en raison des coûts liés à la rémunération des salariés.

La marge opérationnelle de Samsung dans le secteur des puces mémoire devrait atteindre 76% au troisième trimestre, un niveau stable par rapport au trimestre précédent, selon les estimations de Han Dong-hee, analyste chez SK Securities.

L'entreprise est également confrontée à une concurrence croissante de la part de ses rivaux chinois, qui restent concentrés sur les produits d'entrée de gamme mais tirent profit de la pénurie de mémoire liée à l'intelligence artificielle.

“Nos analyses du secteur indiquent qu’un nombre croissant d’OEM et d’ODM adoptent des DRAM et des NAND chinoises”, a déclaré Kinngai Chan, analyste de recherche senior chez Summit Insights Group, dans un rapport.

Les fluctuations monétaires constituent un autre frein. Le won KRW= s'est apprécié de 14,3% face au dollar au troisième trimestre, rebondissant fortement après avoir atteint son plus bas niveau depuis 17 ans, pour enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis début 1998.

Cela réduit la valeur des bénéfices réalisés à l’étranger lors de leur rapatriement.

L'action Samsung a chuté d'environ 25% par rapport à son record de juin, mais reste à un niveau plus de deux fois supérieur à celui du début de l'année.

La société devrait augmenter ses ventes de puces de mémoire à bande passante élevée (HBM), un composant essentiel pour les centres de données d’IA, tout en réduisant l’écart avec le leader du marché, SK Hynix.

Samsung avait pris du retard dans l’approvisionnement en HBM suite à des retards dans la certification de ses produits pour Nvidia NVDA.O , mais a regagné du terrain cette année en augmentant les livraisons de ses dernières puces HBM4.

Selon les estimations de J.P. Morgan, sa part de marché dans le secteur HBM devrait passer de 20% l’année dernière à 34% cette année, tandis que celle de SK Hynix devrait reculer de 60% à 46%.

(1 $ = 1 341,7500 wons)