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ENQUÊTE : JPMorgan devrait afficher une forte hausse en glissement annuel de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction sans modification du texte de l'article initialement publié lundi)

14 juillet - ** L'action JPMorgan JPM.N a reculé d'environ 0,6 % lors de la dernière séance, dans l'attente de la publication des résultats financiers du deuxième trimestre prévue mardi avant l'ouverture du marché ** Outre des événements tels que la récente méga-introduction en bourse de SpaceX , le volume important des transactions et la croissance solide des commissions de conseil liées aux opérations de fusions-acquisitions devraient tous contribuer à stimuler les résultats du deuxième trimestre des banques de Wall Street. Les commissions de banque d’investissement de JPM pourraient augmenter de 10 % , voire davantage, selon les déclarations du directeur général Jamie Dimon lors d’une conférence d’investisseurs en mai.

** Les analystes s’attendent en moyenne à ce que JPM, la plus grande banque américaine, annonce un BPA ajusté de 5,78 $ contre 4,96 $ il y a un an, pour un chiffre d’affaires de 50,19 milliards de dollars, ce qui représenterait une hausse de près de 10 % par rapport à son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 (45,68 milliards de dollars), qui était inférieur de plus de 10 % à celui du deuxième trimestre 2024, selon les données recueillies par LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, le BPA et le chiffre d’affaires de JPM ont à chaque fois dépassé les prévisions du marché.

** L'action JPM s'échangeait dernièrement à 334,63 dollars, contre un objectif de cours médian de 345 dollars, en hausse par rapport aux 338 dollars d'il y a un mois, selon LSEG, qui recense 26 recommandations d'analystes: 2 « achat fort », 12 « achat » et 12 « conserver »

** Les options sur JPM laissent entrevoir une variation de 3,5 % du cours de l’action, à la hausse ou à la baisse, d’ici vendredi, selon les données de Trade Alert; ce chiffre est supérieur à la variation moyenne de 2,4 % enregistrée par le titre le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres

** Depuis le début de l'année, l'action JPM a progressé d'environ 4 %, contre une hausse d'environ 9 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI et une progression de près de 7 % pour l'indice bancaire S&P 500 .SPXBK

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