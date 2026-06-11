ENQUÊTE IMMÉDIAT-SpaceX, la société de Musk, lève 75 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de l'histoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX, la société d'Elon Musk, a levé les 75 milliards de dollars qu'elle visait lors d'une introduction en bourse très attendue jeudi, en vendant ses actions au prix fixe de 135 dollars, ce qui valorise cette entreprise spécialisée dans l'espace, les satellites et l'IA à 1 770 milliards de dollars.

Cette introduction en bourse, la plus importante jamais réalisée, confirme le statut de SpaceX comme l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Ses actions commenceront à être négociées sur le Nasdaq vendredi.

Voici quelques commentaires sur cette introduction en bourse:

MARK KLEIN, directeur général ET PRÉSIDENT DE SURO CAPITAL:

« La vague d'introductions en bourse, qui semble désormais se transformer en véritable ruée, se profile depuis un certain temps. On pourrait dire qu'on en a vu les prémices dès l'année dernière, mais elle ne s'est jamais pleinement concrétisée en une vague généralisée d'entreprises. SpaceX va en être le fer de lance. »

NANCY TENGLER, directrice générale ET DIRECTRICE DES INVESTISSEMENTS DE LAFFER TENGLER INVESTMENTS:

« De notre point de vue, il s’agit sans aucun doute d’une entreprise spécialisée dans l’IA, mais nous nous concentrons sur les avantages, l’échelle et les réductions de coûts qui pourraient découler de la construction de centres de données dans l’espace et de la réutilisation complète de Starship. Ils n’en sont pas encore là. Ils parlent du second semestre 2026, mais cela changerait la donne à nos yeux.

« Et puis, ils ont une source de profits avec Starlink. Le marché potentiel de cette activité est très attractif, et je pense qu’ils n’en sont qu’au début. »

JOHN BELTON, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE DU FONDS GABGX CHEZ GABELLI FUNDS:

« SpaceX est la valeur de croissance par excellence. Je pense que cette entreprise a un potentiel de croissance considérable devant elle. Il s’agit sans aucun doute d’une histoire à long terme, et je pense qu’il faudra du temps pour que l’action trouve ses marques sur les marchés publics. Mais de nombreuses opportunités passionnantes s’annoncent. »

JAY WOODS, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ FREEDOM CAPITAL MARKETS:

« Ce que nous avons observé lors de nombreuses introductions en bourse très médiatisées, c'est une flambée initiale du cours suivie d'une période où les investisseurs cèdent une partie de ces gains. Je pense que c'est le scénario le plus probable ici aussi. »

« Je crains que les investisseurs particuliers qui se voient attribuer des actions ne prennent pas leurs bénéfices assez tôt et ne subissent des pertes si le titre recule. Plus important encore, les investisseurs qui ont manqué l’introduction en bourse pourraient se ruer sur le titre sur le marché secondaire après une forte hausse, et historiquement, ces investisseurs sont généralement les plus vulnérables si la tendance s’inverse. »

MATT KENNEDY, STRATÈGE SENIOR CHEZ RENAISSANCE CAPITAL, FOURNISSEUR DE RECHERCHES AXÉES SUR LES INTRODUCTIONS EN BOURSE ET LES ETF:

« Normalement, je dirais qu’une tarification aux conditions attendues ne témoigne pas d’un enthousiasme débordant, mais cela pourrait être une exception. Ici, nous n’en savons tout simplement rien. Certes, une augmentation ou une réduction de la taille de l’offre nous aurait donné un indice. Mais la société a fixé un seul prix proposé et s’y est tenue. »

« Nous ne savons pas quel type de demande se cache derrière ce chiffre, ni quelle sera la demande demain, je ne me sentirais donc pas à l'aise de faire des suppositions. De plus, il s'agit déjà d'une offre complexe, et modifier le prix aurait constitué un obstacle de taille. Il est vrai qu'ils auraient pu modifier plus facilement l'offre d'actions. Mais cela correspond à l'esprit « à prendre ou à laisser » des conditions. »