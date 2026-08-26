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ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street recule à l'ouverture après la publication des chiffres de l'inflation ; Nvidia sous les feux de la rampe
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 15:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse mercredi, les chiffres de l'inflation, plus élevés que prévu, ayant renforcé les anticipations d'une nouvelle hausse des taux de 0,25 point de la Réserve fédérale cette année, tandis que les investisseurs attendaient les résultats de Nvidia, leader des puces pour l'IA, plus tard dans la journée.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 29,7 points, soit 0,06%, à l’ouverture, pour s’établir à 53.547,68. Le S&P 500 .SPX a reculé de 10,4 points, soit 0,14%, à l'ouverture, à 7.666,88​, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 51,7 points, soit 0,20%, à 26.099,576 à l'ouverture.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 607,99 Pts Index Ex +0,06%
NASDAQ Composite
26 089,80 Pts Index Ex -0,24%
NVIDIA
211,8400 USD NASDAQ -0,57%
S&P 500
7 673,07 Pts CBOE -0,05%
S&P 500 INDEX
7 673,07 Pts CBOE -0,05%
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