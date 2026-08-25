ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street ouvre en hausse alors que les valeurs technologiques rebondissent avant la publication des résultats de Nvidia et des chiffres économiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse mardi, les valeurs technologiques se remettant de la vague de ventes de la séance précédente, dans l'attente des résultats de Nvidia, géant de l'intelligence artificielle, et d'un rapport sur l'inflation qui devrait influencer les anticipations en matière de taux d'intérêt.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 177.8 points, soit 0,33%, à l'ouverture, pour s'établir à 53.594,92. Le S&P 500 .SPX a gagné 23.8 points, soit 0,31%, à l'ouverture, à 7.676,66​, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 168.5 points, soit 0,65%, à 26.148,71 à l'ouverture.