ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines réduisent leurs gains après la publication des chiffres de l'inflation de juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement réduit leurs gains mercredi, les investisseurs analysant un chiffre de l'inflation pour juillet globalement conforme aux prévisions.

Un rapport du ministère du Travail a montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait progressé de 3,4% en glissement annuel en juillet, ce qui correspond à la hausse estimée à 3,4% par les économistes interrogés par Reuters. En glissement mensuel, il a augmenté de 0,1%, conformément aux prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,1%.

Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,5% en glissement annuel en juillet, contre une hausse estimée à 2,5%. Il s'est établi à 0,2% en glissement mensuel, contre une prévision de 0,2%.

À 8h32 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 134 points, soit 0,25%, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 28,75 points, soit 0,37%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s'appréciaient de 249,75 points, soit 0,84%.