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Italie: Les cendres de l'Etna prolongent la fermeture de l’aéroport de Catane
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 15:21
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L'Etna entre en éruption

L'Etna entre en éruption

Les vols à ‌l'aéroport de Catane, en Sicile, ont encore été suspendus mercredi, après que de nouvelles ​émissions de cendres volcaniques provenant de l'Etna ont contraint les autorités à prolonger les restrictions de l'espace aérien, perturbant les voyages en pleine saison estivale.

L'opérateur aéroportuaire ​SAC a déclaré que les arrivées et les départs resteraient interrompus jusqu'à 16h00 GMT, le secteur concerné ​de l'espace aérien, situé dans l'est de ⁠la Sicile, ayant été fermé, et a invité les passagers à vérifier ‌le statut de leurs vols auprès de leurs compagnies aériennes.

Des annulations de vols et des retards importants ont également été signalés dans ​la nuit à Malte, ‌alors que les cendres volcaniques dérivaient vers le sud au-dessus ⁠de la Méditerranée.

Mercredi, les conditions ont semblé s'améliorer, bien que l'aéroport international de Malte continue d'avertir les passagers de possibles perturbations.

L'Etna, qui domine la côte est ⁠de la Sicile, ‌est l'un des volcans les plus actifs au monde et perturbe ⁠fréquemment le trafic aérien à Catane, principal aéroport de l'île et cinquième aéroport ‌italien en termes de trafic passagers.

Le maire de Palerme, Roberto Lagalla, ⁠a déclaré que l’aéroport de la ville avait pris en ⁠charge 190 vols ‌initialement prévus à Catane, alors que les restrictions prolongées exercent une pression supplémentaire ​sur les autres aéroports siciliens pendant l'une ‌des périodes les plus chargées de la saison touristique.

Certains passagers redirigés vers Palerme se sont plaints d’une ​assistance insuffisante pour les transports de correspondance, la demande de bus et de taxis ayant explosé après leur arrivée. Le trafic supplémentaire a également ⁠entraîné des retards à l’aéroport de Palerme, selon les exploitants.

Comiso, un aéroport plus petit au sud de Catane également utilisé pour absorber le trafic, a repris ses activités normales après avoir suspendu ses vols mardi soir, a rapporté mercredi l’agence de presse italienne ANSA.

(Giancarlo Navach et Elvira Pollina, version française par Aleksandra Kret, ​édité par Augustin Turpin)

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