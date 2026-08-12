Italie: Les cendres de l'Etna prolongent la fermeture de l’aéroport de Catane

L'Etna entre en éruption
Les vols à l'aéroport de Catane, en Sicile, ont encore été suspendus mercredi, après que de nouvelles émissions de cendres volcaniques provenant de l'Etna ont contraint les autorités à prolonger les restrictions de l'espace aérien, perturbant les voyages en pleine saison estivale.
L'opérateur aéroportuaire SAC a déclaré que les arrivées et les départs resteraient interrompus jusqu'à 16h00 GMT, le secteur concerné de l'espace aérien, situé dans l'est de la Sicile, ayant été fermé, et a invité les passagers à vérifier le statut de leurs vols auprès de leurs compagnies aériennes.
Des annulations de vols et des retards importants ont également été signalés dans la nuit à Malte, alors que les cendres volcaniques dérivaient vers le sud au-dessus de la Méditerranée.
Mercredi, les conditions ont semblé s'améliorer, bien que l'aéroport international de Malte continue d'avertir les passagers de possibles perturbations.
L'Etna, qui domine la côte est de la Sicile, est l'un des volcans les plus actifs au monde et perturbe fréquemment le trafic aérien à Catane, principal aéroport de l'île et cinquième aéroport italien en termes de trafic passagers.
Le maire de Palerme, Roberto Lagalla, a déclaré que l’aéroport de la ville avait pris en charge 190 vols initialement prévus à Catane, alors que les restrictions prolongées exercent une pression supplémentaire sur les autres aéroports siciliens pendant l'une des périodes les plus chargées de la saison touristique.
Certains passagers redirigés vers Palerme se sont plaints d’une assistance insuffisante pour les transports de correspondance, la demande de bus et de taxis ayant explosé après leur arrivée. Le trafic supplémentaire a également entraîné des retards à l’aéroport de Palerme, selon les exploitants.
Comiso, un aéroport plus petit au sud de Catane également utilisé pour absorber le trafic, a repris ses activités normales après avoir suspendu ses vols mardi soir, a rapporté mercredi l’agence de presse italienne ANSA.
(Giancarlo Navach et Elvira Pollina, version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer