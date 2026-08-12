Séisme en Colombie: deuil de trois jours en hommage aux victimes

Les secouristes extraient Daniela Andrea Largo Sanchez des décombres d'un immeuble effondré à Pereira le 11 août 2026, après le séisme ayant frappé la Colombie ( AFP / David SALAZAR )

Un deuil de trois jours a été décrété mercredi en Colombie, en "hommage" aux victimes du séisme le plus meurtrier du siècle, qui a frappé le pays lundi, faisant au moins 216 morts et plus de 2.000 blessés, selon le dernier bilan officiel.

Le drapeau national sera mis en berne sur les bâtiments publics colombiens, ainsi que dans les ambassades et les bureaux consulaires à l'étranger, "en hommage à toutes les personnes décédées", selon un décret du gouvernement.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les secouristes ont réussi à extraire une rescapée des décombres d'un immeuble effondré à Pereira, 35 heures après la catastrophe, qui a particulièrement touché l'ouest du pays, dont cette ville de la région du café.

Les recherches de survivants se poursuivent avec acharnement, à l'aide d'engins de chantier et de chiens, le séisme d'une magnitude de 7,4 ayant rasé des pâtés entiers de bâtiments.

Avec un épicentre situé dans le département pauvre du Choco, sur la côte Pacifique, le tremblement de terre a touché plusieurs villes, dont également Cali, la troisième du pays avec 2,2 millions d'habitants.

Selon les experts, le délai critique pour retrouver des survivants est de 72 heures.

Appels à l'aide

Quand Daniela Largo, 32 ans, a été sortie des décombres et enveloppée dans une couverture bleue, ses proches ont crié de joie et les secouristes se sont étreints, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Nous perdions espoir, lorsque nous avons reçu un appel", a témoigné sa mère, Sandra Milena Perez.

Des personnes se rassemblent devant une maison détruite à la suite d'un séisme à El Cairo, en Colombie, le 11 août 2026 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Selon elle, un habitant a entendu des appels à l'aide et a regroupé ses voisins pour déblayer les débris avant l'arrivée des secours. "Grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes heureux (...) A la maison, son fils (de 12 ans) l'attend".

Les villes de Manizales, dans la zone caféière, et Quibdo, chef-lieu du Choco, sont aussi parmi les plus durement touchées.

Des familles entières dorment dans les parcs publics, de peur des répliques.

A Cali, une autre rescapée, Beatriz Arcos, s'est retrouvée prise au piège pendant près d'une heure sous les décombres de son immeuble. Une fois extraite, elle a été soignée, mais son dos la fait souffrir. Son mari et sa mère ont également été blessés.

"Tout va tellement vite", a-t-elle déclaré à l'AFP, assise devant ce qu'il reste du bâtiment de trois étages, où son fils a tenté de récupérer documents, téléphones portables et autres objets importants.

"A la main, avec des gants"

Des habitants armés de pioches, de pelles et de leurs seules mains aident les secours. D'autres distribuent de la nourriture ou donnent leur sang.

Déblayer, "on fait ça à la main, avec des gants", a déclaré Pablo Cesar Ruiz, un bénévole.

"Nous travaillons ensemble dans l'espoir de pouvoir sauver une vie", confie un autre, Javier Muñoz.

Secouristes et bénévoles à l'oeuvre près d'un immeuble en ruines après un puissant séisme, à Cali en Colombie, le 11 août 2026 ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

Plusieurs établissements hospitaliers de Cali ont été endommagés. Une partie de l'hôpital universitaire del Valle s'est effondrée, obligeant les médecins à transférer des patients et à en soigner d'autres dans les jardins attenants.

A Pereira, la majorité des 480.000 habitants se sont retrouvés privés d'électricité.

"Nous avons tout perdu, mais nous sommes en vie", résume Johan Tabasco, 23 ans, réfugié dans un parc de la ville avec sa compagne et leur fils de sept mois.

"Elle est sous les décombres"

Pour beaucoup, la recherche des proches est angoissante.

"Ma tante vivait là. Elle est sous les décombres", s'attriste Jorge Gonzalez devant un immeuble effondré.

"Nous n'avons pas pu la récupérer parce qu'il y a une fuite de gaz à l'arrière (...) Tant qu'ils n'auront pas retrouvé son corps, je n'ai pas l'intention de quitter cet endroit", explique-t-il.

Le président colombien Abelardo de la Espriella, en fonction depuis le 7 août, a déclaré l'état d'urgence dans la zone et annoncé des subventions pour reloger les sinistrés, lors d'une visite mardi à Pereira, déjà frappée par un séisme qui avait fait près de 1.200 morts en 1999.

Des voitures détruites par le séisme en Colombie, à Pereira le 11 août 2026 ( AFP / Luis ACOSTA )

Les Etats-Unis, alliés du nouveau gouvernement colombien, ont offert une aide de 15,5 millions de dollars.

L'Union européenne, qui a mobilisé son service satellitaire Copernicus pour faciliter les secours, a débloqué deux millions d'euros d'aide et "apporte son soutien à la Colombie partout où cela est possible", a annoncé mercredi la présidente de la Commission de l'UE, Ursula von der Leyen.

Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'en Equateur, au Panama et au Venezuela, lui-même frappé le 24 juin par un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 ayant fait plus de 6.300 morts.