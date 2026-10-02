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ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme de Wall Street poursuivent leur hausse après la publication des chiffres de l'emploi non agricole
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 14:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont poursuivi leur progression vendredi, après la publication d'un rapport sur l'emploi moins favorable que prévu, qui a renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de ce mois-ci.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que l'économie américaine avait créé 29 000 emplois le mois dernier, contre 90 000 attendus par les économistes interrogés par Reuters. Le taux de chômage s'est établi à 4,2 %, contre une prévision de 4,1 %.

À 8 h 31 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 439 points, soit 0,85 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 61,25 points, soit 0,79 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s'appréciaient de 312 points, soit 1,01 %.

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