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ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P et le Dow Jones ouvrent en hausse grâce aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient ; les débuts de SpaceX sous les projecteurs
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 15:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs vedettes Dow Jones ont ouvert en hausse vendredi, soutenus par l'espoir d'un accord de paix imminent au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs se préparaient à l'entrée en bourse de SpaceX, la société d'Elon Musk, considérée comme la plus importante introduction en bourse de l'histoire de Wall Street.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 300,0 points, soit 0,59 %, à l'ouverture, pour atteindre 51 148,73 points. Le S&P 500 .SPX a gagné 16,6 points, soit 0,22 %, à l'ouverture, à 7 410,85, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 26,3 points, soit 0,10 %, à 25 783,359 à l'ouverture.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 046,16 Pts Index Ex +0,39%
NASDAQ Composite
25 692,65 Pts Index Ex -0,45%
S&P 500
7 389,09 Pts CBOE -0,07%
S&P 500 INDEX
7 389,09 Pts CBOE -0,07%
SPACEX
135,0000 USD NASDAQ 0,00%
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