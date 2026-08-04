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ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 atteint un niveau record grâce à de solides résultats liés à l'IA et aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice de référence de Wall Street, le S&P 500, a atteint mardi son plus haut niveau intrajournalier depuis début juin, porté par les prévisions optimistes de Caterpillar et Palantir, fondées sur l'intelligence artificielle, ainsi que par l'espoir d'un accord imminent visant à mettre fin aux tensions au Moyen-Orient.

Les récentes hausses à Wall Street ont été portées par les solides résultats financiers de géants de l'IA tels qu'Amazon

AMZN.O et Microsoft MSFT.O , qui ont rassuré les investisseurs quant à la rentabilité de leurs investissements de plusieurs milliards de dollars.

L’indice Dow Jones, qui regroupe les valeurs phares, a également atteint un nouveau record intrajournalier.

Le S&P 500 s’était éloigné de ses plus hauts historiques lorsque les tensions entre l’Iran et les États-Unis ont refait surface début juin, et les inquiétudes concernant des valorisations élevées après un fort rebond au deuxième trimestre ont pesé sur les valeurs liées à l’IA tout au long du mois de juillet.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 462,8 points, soit 0,87 %, à l’ouverture, pour atteindre 53 641,21 points. Le S&P 500 .SPX a gagné 30,1 points, soit 0,40 %, à l’ouverture, à 7 630,62, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 174,1 points, soit 0,67 %, à 26 088,042 à l’ouverture.

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