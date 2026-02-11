ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme sur indices boursiers américains prolongent leurs gains après la publication des chiffres de l'emploi en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont prolongé leurs gains mercredi après la publication d'un rapport sur l'emploi montrant que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté plus que prévu et que le taux de chômage a baissé en janvier.

Le rapport du département du Travail a montré que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 130 000 en janvier, contre une hausse estimée à 70 000, selon les économistes interrogés par Reuters.

Le taux de chômage a baissé à 4,3 %, contre 4,4 % attendus.

À 08:32 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 165 points, soit 0,33%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 26,75 points, soit 0,39%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 108,75 points, soit 0,43%.