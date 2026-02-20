ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme chutent après les données sur le PIB et l'inflation aux États-Unis

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé vendredi après que les données ont montré que la croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre, tandis que l'inflation a augmenté plus que les estimations des économistes en décembre.

Le rapport du Département du Commerce a montré que le PIB américain a augmenté à un taux annualisé de 1,4% au dernier trimestre, après avoir accéléré à un rythme de 4,4% au cours du trimestre juillet-septembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance du PIB de 3 %.

Séparément, l'indice des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,4 % en décembre, d'un mois sur l'autre, par rapport à l'estimation des économistes d'une hausse de 0,3 %. L'indice PCE de base, qui exclut les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 0,4 % d'un mois sur l'autre, alors que les économistes prévoyaient une hausse de 0,3 %.

À 8:34 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 19,25 points, ou 0,28%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a chuté de 96,5 points, ou 0,39% et le Dow E-minis YMcv1 a chuté de 115 points, ou 0,23%.