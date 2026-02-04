Enphase Energy s'envole après un quatrième trimestre supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions de la société de technologie énergétique Enphase Energy ENPH.O ont bondi de 23,2% à 45,9 $ avant le marché
** La société annonce un chiffre d'affaires de 343,30 millions de dollars au 4ème trimestre, contre 340,59 millions de dollars estimés par les analystes
** Le chiffre d'affaires du T1 2026 devrait se situer entre 270 et 300 millions de dollars, contre 264,55 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG
** J.P. Morgan relève son objectif de cours à 39 $ contre 33 $ après les résultats du 4ème trimestre
** En moyenne, 35 analystes considèrent le titre comme "hold"; leur objectif de cours médian est de 38,90 $ - données LSEG
** L'action est en hausse de ~16% depuis le début de l'année
