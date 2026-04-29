Enphase Energy recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** Enphase Energy ENPH.O recule d'environ 11% à 30,61 $ avant l'ouverture du marché

** Le fabricant d'onduleurs solaires affiche un chiffre d'affaires de 282,9 millions de dollars au premier trimestre , en deçà des estimations de 283,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice net s'élève à 62,3 millions de dollars, contre 89,2 millions de dollars l'année dernière

** Il affiche toutefois un bénéfice de 47 cents par action, dépassant les estimations de 6 cents

** À la clôture d'hier, ENPH affichait une hausse de 7% depuis le début de l'année